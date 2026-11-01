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20% избирателна активност в Пловдив към 16 часа, в областта - 17,16 на сто

Мая Вакрилова
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Интересът към вота е слаб. Снимка: Архив

Най-малко в региона са гласували Община Раковски

Избирателната активност към 16 часа в Пловдив е 20%, а в областта е по-ниска - 17,16 на сто. От общо 305 699 гласоподаватели, своя вот са дали - 61143. Най-висока е в район "Централен" - 23,41%, следват от „Западен" - 22,22%, а най-ниска е в район "Източен" – 11.08%. Данните миналата седмица за активността по районите беше същата.

В Пловдивска област както към 11 часа, така и към 16, най-висок процент гласуващи е отчетено в Община Лъки - 23,70%, а най-ниска е в Община Раковски - 11,65 на сто.

В Община Брезово гласа си са дали 21,20%, в Садово - 16,66% и в Първомай - 15,46 на сто. 

Интересът към вота е слаб. Снимка: Архив

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