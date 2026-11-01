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Васил Терзиев: Всеки глас има значение

Калина Симеонова
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Васил Терзиев СНИМКА: Пресцентър на Столична община

Всеки глас има значение, заяви кметът на София Васил Терзиев пред БТА, след като упражни правото си на глас на втория тур на президентските избори.

Упражних най-важното право в една демокрация - това да гласуваш, когато имаш възможност, защото не бива да ни е безразлично, кой ще ни управлява, каза столичният кмет. Той изрази надежда все повече хора да разбират колко много от нещата всъщност са в техните ръце.

На въпрос какъв трябва да бъде следващият президент на България, Терзиев отговори, че трябва да е смел, с гръбнак и да разбира каква е истинската цена на мира и в международен план, и в България. Президентът трябва да не го е страх от това да взима трудни решения, защото времената са трудни.

Терзиев призова да си гласува и каза, че не разбира опцията "не подкрепям никого". В крайна сметка един от двамата кандидати ще бъде президент на България в утрешния ден, заяви Терзиев.

Васил Терзиев СНИМКА: Пресцентър на Столична община

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