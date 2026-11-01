17,81% е избирателната активност в област Добрич към 16 часа

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Избирателната активност към 16 ч. за област Добрич е 17,81 на сто. Най-малко от имащите право на глас към този час граждани са отишли до урните в община Тервел, съобщават от областната администрация.

По общини активността към този час е Добрич град – 78 847 избиратели, гласували – 15 776; 20,01%; Добричка – 20 873 избиратели, гласували – 3509; 16,81%; Балчик – 17354 избиратели, гласували – 2943; 16,96%,Каварна -12 077 избиратели, гласували – 2334; 19,33%; Шабла – 3542 избиратели, гласували – 894; 25,24%; Крушари – 5047 избиратели, гласували – 579; 11,47%; Тервел – 20840 избиратели, гласували – 2163; 10,38%; Генерал Тошево – 12119 избиратели, гласували – 2196; 18,12%.

Общо в област Добрич към 16 ч.с правото си на вот са упражнили 30 394 избиратели.

На първия тур на изборите за президент и вицепрезидент избирателната активност към 16 ч. за област Добрич е била 14,46 на сто. Отново най-малко от имащите право на глас към този час граждани са отишли до урните в община Тервел - 7,38%.