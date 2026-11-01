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Избирателната активност в Кърджалийско достигна 9,82% към 16 часа

Ненко Станев

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9,82 процента е изборната активност в област Кърджали към 16 ч.

Избирателната активност на втория тур на президентските избори в Кърджалийско достигна 9,82% към 16 часа. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия Венелина Милушева. По думите ѝ до този час правото си на глас са упражнили общо 27 041 избиратели.

Най-висока е избирателната активност в община Черноочене, където до урните са отишли 9,22% от имащите право на глас, или 1210 души.

В община Кърджали са гласували 7496 души или 7,24 на сто.

В община Ардино активността е 7,24% или 1962 гласували. областния център са гласували 7496 избиратели.

В Кирково до урните са отишли 2437 души, или 6,47% от избирателите. В Крумовград активността е 6,14% при 2185 гласували, а в Момчилград – 6,11% при 2036 упражнили правото си на вот.

Най-ниска остава избирателната активност в община Джебел, където до 16 часа са гласували 1279 души, или 5,9% от имащите право на глас.

9,82 процента е изборната активност в област Кърджали към 16 ч.

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