ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слаба избирателна активност във Врачанско

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23846313 www.24chasa.bg

Ниска избирателна активност в Босилеград, малко над 60 души гласуваха на балотажа

Калина Симеонова
1328
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Босилеград

Ниска избирателна активност се отчита в Босилеград, Сърбия, на втория тур на президентските избори в България. Към 15 часа в града са гласували малко над 60 души, съобщи БТА.

За сравнение, на първия тур на 25 октомври около 200 български граждани бяха упражнили правото си на глас до 14 часа местно време.

По-висока е активността в Цариброд, където към 15 часа в двете избирателни секции са гласували над 650 души. В българското посолство в Белград са гласували 125 избиратели, а в консулството в Ниш и в секцията в Пирот – по над 100 души.

За българските граждани в Сърбия са разкрити общо седем избирателни секции. Изборният ден продължава до 20 часа местно време, като при наличие на чакащи избиратели може да бъде удължен с един час.

Босилеград

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)