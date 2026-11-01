Ниска избирателна активност в Босилеград, малко над 60 души гласуваха на балотажа

Ниска избирателна активност се отчита в Босилеград, Сърбия, на втория тур на президентските избори в България. Към 15 часа в града са гласували малко над 60 души, съобщи БТА.

За сравнение, на първия тур на 25 октомври около 200 български граждани бяха упражнили правото си на глас до 14 часа местно време.

По-висока е активността в Цариброд, където към 15 часа в двете избирателни секции са гласували над 650 души. В българското посолство в Белград са гласували 125 избиратели, а в консулството в Ниш и в секцията в Пирот – по над 100 души.

За българските граждани в Сърбия са разкрити общо седем избирателни секции. Изборният ден продължава до 20 часа местно време, като при наличие на чакащи избиратели може да бъде удължен с един час.