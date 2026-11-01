Вече защитена марка, изложението „Младежко техническо творчество" събира в Горна Оряховица 42 отбора

На 5 и 6 ноември 2026 г. горнооряховската Спортната зала „Никола Петров" отново ще се превърне в арена на иновациите за юбилейното 10-то издание на изложението „Младежко техническо творчество". Форумът се организира от Фондация „Милен Григоров" с ключовата подкрепа на местната властт. Тази година срещата на красиви умове отбелязва важен етап от развитието си — изложението вече е официално патентовано от Община Горна Оряховица като защитена марка. Регистрацията е със срок на действие 2036 г. и с получаването ѝ Община Горна Оряховица официално защитава идентичността и развитието на формата, давайки трибуна на следващото поколение инженери. Новината съобщиха от местната администрация.

42 ученически отбора от водещи технически гимназии и средни училища в страната са заявили участие в надпреварата. Младите изобретатели ще демонстрират свои авторски софтуерни и инженерни прототипи в сферата на роботиката, автомобилите, възобновяемата енергия, смарт градовете и 3D технологиите. Учениците от Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи" в Разград ще покажат иновативно управление с два робота, а Професионалната техническа гимназия „Цар Симеон Велики" Търговище ще демонстрира реален автомобил и симулатор.

СУ „Вичо Грънчаров" - Горна Оряховица ще представи визията си за „Умен град на бъдещето". Екипите от Девин и горнооряховските Професионални гимназии по електротехника „А. С. Попов" и по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов" ще изненадат с тракери за фотоволтаични панели и приложения на стъпкови двигатели за централи.

Гимназистите от Професионалната гимназия по електротехника от Варна ще изложат електромер с графично приложение, а Средно училище „Емилиян Станев", гр. Велико Търново ще демонстрира прецизни фигури, изработени на 3D принтер.

В надпреварата се включват и традиционните лидери в техническото образование — Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" от Севлиево и Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов" от София.

След десет години успешно развитие и вече с официален патент за идентичност, изложението в Горна Оряховица се утвърждава като най-значимата платформа у нас за среща между бизнеса, средното образование и бъдещите STEM таланти на България.