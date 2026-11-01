Руслан Томов пита ученици „Ако съм областен управител за един ден, какво бих променил“

За Деня на народните будители областният управител на област Добрич Руслан Томов кани ученици от VIII до XII клас на училищата да се включат в инициативата „Ако съм областен управител за един ден, какво бих променил/а?" чрез попълване на анкета.

Анкетата съдържа два основни въпроса, като се дава възможност всеки сам или колективно /при екипна работа/ да изложи отговор, съдържащ до 500 знака. Търсят се отговори на следните въпроси: „Ако съм областен управител за един ден, какво бих променил/а?" - какво е първото действие, което ще предприемете, посочете проблем, който трябва да бъде решен, „Защо смяташ, че тази промяна е важна?" -какво конкретно ще направите, в коя община или населено място искате да направите промяната. Молбата към всички участници е да посочват електронна поща за обратна връзка.

В рамките на един месец анкетата е достъпна, след което всички отговори ще бъдат обобщени и анализирани в пет категории „Най-оригинална идея", „Най-значим обществен проблем", „Най-аргументирано предложение", „Най-силен граждански ангажимент" и „Най-добра идея за бъдещето на област Добрич". Обобщението ще бъде публикувано на страницата на областната администрация в секция „Новини", а авторите на най-оригиналните идеи и предложения ще бъдат поканени да се запознаят с работата на администрацията в реално време.

„Областният управител представлява държавата в областта и осъществява координация на работата на държавните органи и упражнява определените му със закон правомощия. Представете си, че за ден може да бъдете на мястото на областния управител. Очаквам и каня младите хора на област Добрич да посочат проблеми и виждане за решаването им през своя поглед, защото отговорността на държавата, на нас като общество и родители е да градим и даваме по-добри условия за поколенията. Протягам ръка към всеки един от Вас, за да направим заедно област Добрич желано място за работа, живот, забавления" – казва още Руслан Томов.