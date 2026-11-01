ЦИК е получила сигнал за шеф на СИК в Шумен, крил разписки в чантата си

19,33% е избирателната активност към 16 ч, най-висока е в София, най-ниска: в Кърджали

ЦИК е получила сигнал за председател на секционна комисия в област Шумен. Мъжът крил в чантата си разписки от машинното гласуване. В момента на място се очакват органите на прокуратурата и МВР, обяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова - Цветкова. Информацията за сигнала е дошла от РИК - Шумен.

56 са сигналите за нарушения, които са постъпили до този момент в ЦИК, като най-много са за предизборна агитация в изборния ден. В 21 секции машинното гласуване е било преустановено - в 13 от тях вече се гласува само на хартия, а в останалите 8 - на втората машина, налична там.

Има и сигнал за публикувани текущи резултати от екзит полове в ютуб и в една от медиите, като към тях е изпратено писмо, с което ЦИК ги информира, че нямат право да огласяват под каквато и да е форма.

Към 16 ч. избирателната активност за страната е 19,33%. Това е с близо 4% повече от активността към същия час на първия тур от президентските избори - 15,95%. От ЦИК обявиха, че към момента гласувалите са 1 282 848 избиратели.

Засега, както бе и миналата неделя, най-високата активност е измерена в столичния 23 МИР - 29,21%, а най-ниската - в Кърджали (9,84%).

В 3-дневен срок избирателният регулатор трябва да обяви окончателните резултати.