Руса жена подкара машината на Бойко Борисов, за да успее да гласува за гражданина Гюров

Гражданинът Гюров поиска подкрепа от гражданина Борисов, повтори той след като гласува

Достоен изход от войната между Русия и Украйна е "да се подпише мирно споразумение незабавно, да а си застане всеки на територията, където е бил, да се направи неутрална зона за 10 г. докато тече дипломацията и да спре кръвопролитието, да тръгнат веригите за доставки"

Като я пипа руса жена, машината сработва веднага.

Тази шега направи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов малко след като гласува в Банкя в късния неделен следобед. Повод за думите му бе, че точно за неговото гласуване машината заби - първо не искаше да тръгне, а след това действаше бавно. В крайна сметка Борисов успя да упражни вота си, но с намесата на руса членка на избирателната комисия. "Аз не, че им имам доверие на тия играчки", вметна той, сблъсквайки се с проблема. По-рано днес от Стара Загора той отново разкритикува решението на мнозинството в парламента, което преди няколко месеца направи вота на машина задължителен за секциите с над 300 избиратели. Руса жена "уплаши" машината и я накара отново да заработи.

"Аз съм десен човек, лидер на най-гояата дясна партия. Има моменти, в които дори да трудно, да, имаш много, много забележки, да гледаш напред. С Гюров във външнополитически план имаме еднакво разбиране", разкри той тайната на вота си, макар да изрази опасения, че може точно него да глобят за предизборна агитация днес.

"Гражданинът Гюров поиска от гражданина Борисов подкрепа. Той поиска от всички граждани на България публично - да го подкрепят, и аз като гражданин го подкрепих", каза Борисов. Той обаче уточни, че с него разговори не са водени, просото бил досетлив.

Повтори и тезата си от тази сутрин, когато цитира Румен Радев от президентските му години - ниската избирателна активност се дължала на това, че хората не вярват на управляващите, на корупцията и на неспазването на законите. Неслучайно хората са казали "Език мой, враг мой. Каквото е говорил - към днешна дата важи за него", каза Борисов.

Той подчерта, че всички са за мир, изходите са капитулация или да излезеш достойно от тази война. Под достоен изход той разбира "да се подпише мирно споразумение незабавно, да а си застане всеки на територията, където е бил, да се направи неутрална зона за 10 г. докато тече дипломацията и да спре кръвопролитието, да тръгнат веригите за доставки".