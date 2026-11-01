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Слаба избирателна активност във Врачанско

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В община Макреш стигнаха до близо 44 на сто активност

Валери Ведов

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Избирателната активност в област Видин към 16 ч. 20,60 процента, което е с три процентни пункта повече в сравнение със същия час на първия тур на президентските избори. Това съобщи заместник-председателят на РИК във Видин Соня Иванова.

Най-висока е избирателната активност в община Макреш – 43,67 %, следвана от община Бойница - с 39,51% и Грамада - с 35,32 на сто. Най-ниска остава активността в община Видин – 17,81 %.

В РИК няма постъпили жалби и сигнали, а изборният процес протича в нормална обстановка. Не са регистрирани и проблеми с машините за гласуване.

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