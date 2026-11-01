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Слаба избирателна активност във Врачанско

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В област Стара Загора до 16 ч. гласуваха 10 254 души, повече отколкото на първия тур

Ваньо Стоилов

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Избори Снимка: Велислав Николов

Към 16 часа избирателната активност на балотажа в област Стара Загора достигна 20,46%, което означава, че до този момент са гласували 57 527 души. 

Те са с 10 254 човека повече в сравнение със същия час на гласувалите на първия тур. Това съобщиха от Районната избирателна комисия. 

Най-висока продължава да бъде активността в най-малката община на областта - Опан, а най-ниска тя е в община Павел Баня - 10,15%. 

От Районната избирателна комисия се извиниха и съобщиха, че поради грешка в изчисленията, бяха обявили по-рано, че на първия тур не е зачетен вотът на 232 души, гласували с машини. Вярното число било едва 5 човека. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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