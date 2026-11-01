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Слаба избирателна активност във Врачанско

Валери Ведов

[email protected]

2012
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Избори Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

19,61% е избирателната активност в област Враца на втория тур на изборите към 16 часа.

От общо 146 289 избиратели по списък до урните са отишли 28 687 души.

Най-висока е избирателната активност има отново в община Хайредин – 24,49%. Следват Роман с 22,66% и Мездра с 22,18%. В Козлодуй вота си са дали 21,32%. В община Враца правото си на глас са упражнили 12 638 души, което представлява 19,88% от избирателите.

Най-малко са гласувалите в общините Бяла Слатина - 16,78% и Оряхово - 15,06%.

На първия тур на изборите избирателната активност в област Враца към 16 часа беше 16.59%. Това показва ръст от 3% на балотажа.

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