Избирателната активност до 16 часа в област Монтана достигна 18,43%

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Избирателната активност до 16 часа в област Монтана на втория тур на Изборите за президент и вицепрезидент на България достигна 18,43%.

В най -малката община Георги Дамяново са гласували 34,29 %, в Чипровци -28,58 % и Брусарци -15,72 %. В градовете Лом-13,35 %. Берковица- 18, 31%, Монтана -29,18 % и Вършец -22, 00 %. В останалите населени места избирателната активност е 15,48% във Вълчедръм, 15,19 % в Медковец до 15,59 % в Якимово. До урните в община Бойчиновци са отишли 15,72%.

Общо са гласували 20 949 от 113 644 избиратели в региона.