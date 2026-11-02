9 дни след като запалиха антените на Мъск у нас, Тирпан и Зека опитали да ги унищожат и в Литва

Задържаха ги в Дуисбург заради атентата в България, прокуратурата във Вилнюс също ще иска екстрадицията им по разследване за терористична група

Арестуваните за палежа на антените на Илон Мъск до София Тирпан Бейтула и Зека Ислам са опитали да унищожат същите устройства и в Литва.

На 9 октомври двамата турци с немски паспорти извършват престъплението у нас, идентифицирани са часове по-късно, но вече са напуснали страната. Докато тече процедурата по издаването на европейски заповеди за арест, Тирпан и Зека влизат в Литва за поредния атентат срещу устройствата за независим интернет, които се ползват от армията за навигация на бойни средства за защита и нападения. Докато в България успешно са запалили 8 от антените, в Литва двамата се провалят.

Пристигнали там на 17 октомври. Около 2,30 часа, вече в нощта срещу 18 октомври, влезли в базата на компанията “Делска”. От нея Starlink наема помещения. И там, както и в България,

устройствата се ползват от армията на Украйна

Тирпан и Зека запалили антените, но охранител бързо забелязал пожара и успял да го изгаси още преди пристигането на огнеборците. Работата на 9-те антени, не е била прекъсвана, посочиха от литовската полиция след инцидента.

Бейтула и Ислам направили опит да запалят и контролния блок.

“Намерени са 5 литра запалителни течности и 10-литрова туба. Очевидно е имало опит за саботаж. Виждат се повтарящи се действия в цяла Европа. Това е част от хибридната война на Русия”, описа атаката на двамата литовският премиер Миндаугас Синкявичюс. Той има предвид както нападението у нас, така и палежа на същите антени в Полша. Атентатът срещу антените на Мъск там е от 23 септември и е първи поред.

Тогава изгорели устройства на наземната станция във Вола Кробовска, южно от Варшава. Според полската Агенция за вътрешна сигурност двама маскирани проникнали през оградата, подпалили оборудването и напуснали обекта след около три минути. Пожарникарите гасили повече от шест часа. Това са антените до София, подпалени на 9 октомври.

За палежа са обвинени двама турци, които също като Бейтула и Ислам живеели в Германия. Те били задържани там на 12 октомври. Обвиненията срещу тях са за действия в полза на чуждо разузнаване и диверсия. Полската прокуратура също разследва версията, че нападението във Вола Кробовска е поръчано от руски специални служби. Германското издание NIUS съобщи за

следа към турската престъпна групировка “Далтоните”

У нас двамата младежи, които живеят в Дуисбург, са разследвани само за палежа на 8-те антени до София. Целият им престой е документиран. Те влезли в България през Калотина в 17,37 ч. Макар да са имали предишни криминални прояви в Германия, не е имало причина да им бъде отказан достъп до страната, обясни вътрешният министър Иван Демерджиев. Били с фолксваген с немска регистрация, който бил на техен познат. Като причина за визитата си посочили пред граничарите туризъм.

От границата се насочили директно към антените в Плана планина. В 22,25 часа те вече горели. Камери са заснели и двама души с маски на лицата и ръкавици да бягат от мястото. Докато огнеборците потушат пламъците, огънят унищожил напълно три антени, две изгорели частично, а още три били засегнати, включително с обгорели кабели. Огънят бил близо и до административната сграда, но бил спрян, преди да стигне до нея.

Само час и половина след палежа Бейтула и Ислам отново били на Калотина. В 23,55 ч напуснали България в посока Сърбия. Така общият им престой у нас продължил 6 часа и 18 минути.

До самоличността им разследващите стигнали по колата. Камери в района на Плана заснели автомобила да напуска мястото в минутите около пожара. На записите се виждали и два силуета, но лицата им не можело да бъдат разпознати. Двама души забелязал и един от охранителите на обекта.

По делото са приложени снимки, справка за движението на автомобила, свидетелски показания и експертиза за щетите. Служебните адвокати на двамата оспориха дали тези доказателства установяват кои точно са подпалвачите.

Тирпан и Зека бяха обвинени задочно на 14 октомври. Два дни по-късно са издадени национални заповеди за ареста им, а на 19 октомври съдът разреши и европейски. Между тези дати обаче успяват да влязат в Литва и да опитат да запалят антените и там. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че самоличността им е била установена още на 10 октомври и германските власти са получили информация. Арестът обаче е изисквал издаването на европейските заповеди. Вътрешният министър Иван Демерджиев говори по темата в парламента.

Подпалвачите бяха задържани на 23 октомври в Дуисбург. На 29 октомври Висшият областен съд в Дюселдорф обяви, че ги оставя в ареста заради процедурата по екстрадирането им в България. Сред основанията е опасността да се укрият заради очакваното наказание. За палежа у нас двамата могат да получат от 3 до 12 г. затвор. Решението дали предаването им е допустимо, предстои да бъде взето от съда в Дюселдорф.

Литовската прокуратура обаче също ще иска екстрадицията им там. Разследването в Литва е за организирана терористична група. Властите във Вилнюс ги проверяват и за връзки с Русия. Дори това да не бъде доказано, за създаване и участие в терористична група

могат да получат от 5 до 15 години затвор

Ако заговорът в ползва на Русия се докаже, наказанието е от 10 г. до доживотен затвор.

Връзката с Москва е в това, че Starlink, която осигурява интернет с помощта на наземни предаватели, се ползва от украинската армия за комуникация на фронта и при управлението на дронове. Литовските разследващи проверяват дали целта на нападенията е била да се наруши работата на мрежата в Европа и така Украйна да остане без интернет. Страната не може да разчита на традиционния начин за свързване с мрежата, защото инфраструктурата е повредена във войната. Затова ползва Starlink. Когато потребителят изпрати заявка за достъп до мрежата, неговата терминална антена предава радиосигнал директно към прелитащ в орбита сателит. Космическият апарат действа като ретранслатор и незабавно пренасочва сигнала обратно към повърхността. Той го праща към специализиран наземен център, който е физически свързан с глобалната мрежа чрез оптични кабели с висок капацитет. Наземната станция обработва данните от интернет и ги връща по обратния маршрут през Космоса до крайния потребител. Точно тези базови станции стават жертва на саботажи.