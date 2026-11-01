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"Тренд" към 19 часа: Избирателната активност е 26%

Богомила Костадинова
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Избори Снимка: Велислав Николов

Избирателната активност на балотажа на президентския вот към 19:00 ч. е 26%, сочат данните от екзитпол на социологическа агенция „Тренд", пише NOVA.

На първия тур процентът е бил 21.3.

Българите, които могат да гласуват, са близо 6,6 милиона. Изборният ден започна в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но може да бъде удължен с един час, ако пред секцията има негласували избиратели.

Вотът се провежда в близо 12 700 секции. В организацията му участват около 100 000 членове на секционни комисии, а за машинното гласуване са осигурени над 11 900 устройства. В близо 9 400 секции може да се гласува с машина, като в над 2 200 от тях са осигурени по две устройства.

Секциите у нас, в които ще се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях ще има по две устройства. Общият брой на машините е 11 622.

На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели.

Адресите на избирателните секции извън страната може да видите тук, както и в приложението на ЦИК за президентския вот - "Избори 360°".

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще могат да гласуват в определените за тази цел места - предимно на първия етаж от сградите, в които са поместени секционните избирателни комисии (СИК).

Незабавно след обявяване на края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч., СИК установява резултата от гласуването, съставя протокол и го предава на районната избирателна комисия (РИК). Аналогична е работата на СИК извън страната.

Според изборната хронограма, ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.

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