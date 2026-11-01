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Полицаи проверяваха за купуване на гласове в "Столипиново", попаднаха на дрехи менте и отказаха подкуп

Ваня Драганова

[email protected]

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Полицейска акция в "Столипиново" Снимката е илюстративна.

Мъжът, предложил им 200 евро, вече е с условна присъда

Пловдивски полицаи бяха изпратени да проверяват за купуване на гласове в "Столипиново", не успяха да попаднат на изборна търговия, но пък засякоха продажба на дрехи менте. Това се е случило на 8 април т. г. - преди последните парламентарни избори. 

Униформените влезли в магазина и попитали мъжа вътре има ли документи, че може да търгува със стоки на световни марки. Той обяснил, че няма, и тогава му казали, че ще трябва да изземат фалшивите дрехи. Продавачът реагирал с: "Дайте да измислим нещо, да почерпя нещо", после извадил една банкнота от 100 евро и 2 от 50, увил ги в хартия и ги подал на полицаите. Те се обадили в Районното и предложилият рушвет бил задържан.

Изправен пред Окръжния съд в Пловдив, той заявил, че не е извършил нищо нередно, намекнал, че полицаите сами го провокирали да даде пари, но назначените очни ставки показали, че това не е вярно. Така той е признат за виновен и осъден на 1 година условно с изпитателен срок от 36 месеца и глоба от 5112 евро.

Наказанието може да бъде оспорено пред апелативните магистрати. 

Полицейска акция в "Столипиново" Снимката е илюстративна.

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