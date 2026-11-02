След 13 години община Пловдив размрази идеята за нов мост над Марица

Ще свързва булевардите "България" и "Копривщица" с идеята трафикът от магистралата да не минава през центъра

Платната ще бъдат две с по три ленти, ще има тротоари и велоалея

Община Пловдив размрази лансираната преди 13 години и изоставена след това идея за изграждането на нов мост над река Марица. Той трябва да свърже булевардите "България" и "Копривщица" и така да не се налага идващите коли от магистрала "Тракия" да минават през центъра на града.

Първата крачка към реализацията на това намерение беше направена, след като в район "Централен" изработиха техническото задание, което беше одобрено от Експертния съвет по устройство на територията. В момента

текат пазарни консултации колко би струвало проектирането на новото съоръжение

Обявеното проучване не е само за неговата цена, а и проектиране на продължението на бул. "Марица север", където в момента се изграждат жилищни комплекси, а след тях са езиковите гимназии и пътните връзки с бъдещия мост от двете страни на реката.

"Сега влизащите в Пловдив от "Голямоконарско шосе" се насочват към бул. "Васил Априлов", където стават много големи задръствания. А когато мостът и прилежащите пътни съоръжения бъдат готови, този поток ще има директна връзка с Коматевския възел през бул. "Копривщица". Така няма да минава през централната градска част", заяви за "24 часа" зам.-кметът по строителството на район "Централен" инж. Тошо Пашов. Изработването на техническото задание беше възложено на кмета на район “Централен” Георги Стаменов (вляво) и заместника му по строителството инж. Тошо Пашов.

Той обясни и защо преди доста години беше изготвен проект, до чиято реализация така и не се стигна, а сега няма да се ползва.

"Тогава беше проведен конкурс и избран изпълнител, но

към проекта имаше много забележки и той така и не беше завършен

Отделно, че на онзи етап не е било ясно какво се случва с жп моста в съседство и планираната жп естакада, с която трябва да се премахнат прелезите.

Това са обекти на национална компания "Железопътна инфраструктура", но бъдещият мост между "България" и "Копривщица" е много близо до този за влаковете, така че трябва да има синхрон между двата обекта, а старият проект не отчита новите реалности", описа проблема инж. Пашов.

Именно заради близостта на жп моста, който ще бъде съборен и изграден отново и се предвижда да има подпори, другото съоръжение ще бъде различен тип.

"Не може два моста, които са наблизо, да имат подпори. В един момент при високи води може да се стигне до риск за проводимостта на реката и от наводнения. Затова

нашият нов мост няма да има подпори. Заложихме на вантова система

за преминаване на реката – вантите са въжета", допълни зам.-кметът на "Централен".

Двамата с кмета на района Георги Стаменов са ходили до Братислава, за да видят как изглежда вантовият мост над Дунав там, и са се убедили, че идеята е добра.

Техническото задание за такъв тип мост вече е одобрено не само от Експертния съвет по устройство на територията, а и от кмета Костадин Димитров. То предполага дължината на съоръжението да е 245-250 метра и с развръзките от двете страни на реката – около 710 метра, а височината – 8,40 метра. Мостът над Дунав в Братислава, на който бъдещото съоръжение в Пловдив ще прилича.

По моста ще има две платна, всяко от които с по 3 ленти за автомобили. Платната ще бъдат разделени със зеленина, ще има и два широки тротоара, като на единия ще бъде изградена и велоалея. Пътен възел, който да поеме трафика по бул. "Марица" и съседните артерии, ще има от южната страна на реката, а от северната – към бул. "България" се предвижда да бъде изградено

първото в Пловдив кръстовище на две нива

След като пазарното проучване приключи и има яснота колко биха стрували проектите за моста и развръзките, ще бъдат обявени обществените поръчки за тяхното изготвяне. Средства за това ще се търсят от държавния бюджет, а за самото строителство ще се кандидатства по различни национални и европейски програми.

"Наличието на проект е просто задължително условие в тези процедури – вече никой не отпуска пари за идея, изискват се точни планове и разчети", обобщи Тошо Пашов.

Бъдещият мост ще е седмият над Марица в чертите на Пловдив – другите са железопътният, до Университета по хранителни технологии, на Герджика, Пешеходният, Панаирният и "Адата". За последно общината инвестира в строителството на подобно съоръжение в мандата на кмета Славчо Атанасов, когато беше изградено дублиращо платно към моста на Герджика. Лентата беше прерязана през 2009 г.