"Отличниците на България" търсят как и най-малките училища да се изравнят с елитните

Над 320 умни, талантливи и успешни деца събра за десет години клуб “Отличниците на България”. Тази година “24 часа” и образователният министър проф. Георги Вълчев им поставиха специална задача – да намерят решението как да се смали все по-голямата ножица в знанията между малките и елитните училища. Техният глас е важен, защото първите випуски вече натрупаха опит в чужбина и завършиха “Харвард”, “Принстън”, “Йейл”, Масачузетския технологичен институт, “Оксфорд”, “Кеймбридж” и др. А сега могат да дадат ценни съвети как да се изтласкаме от дъното на PISA.

Министърът на образованието вече мисли за реформи, но иска да чуе мнението на всички. И сам призна, че без менторството на успелите няма как децата без подкрепа да успеят. А тазгодишните отличници поискаха повече време за любимите предмети, а учителите да имат свободата да избират как да преподават. Оценките пък да не са за зубрене на уроци, а да се насърчават индивидуалният талант и умения. И обещаха, че дори да заминат за чужбина – ще се върнат, за да развиват науката и икономиката на страната.

Тази година 10-ият випуск бе от 20 деца, които бяха подкрепени и от нашите партньори от А1, ГЕОТЕХМИН, фондация “Трейс за хората”, “Аурубис България” и “Ди Пи Ем Металс”, които вярват, че най-голямата инвестиция е в развитието на образованието. И ги поканиха на работа, защото през последните години забелязваме положителен тренд – все повече отличници избират да учат у нас.



Ели носи не само награди, но и магия в света на буквите

Елeонора Паунова е едва на 10 г., но нейните стихове и разкази само през изминалата учебна година са отличени с 8 първи места от конкурсите, в които е участвала, 4 втори и още толкова трети.

Тя има цяла етажерка с дипломи, грамоти и статуетки към света на думите и магията, която се случва с тях под перото ѝ. Самуил Тенев и Елеонора Паунова получиха отличията си от издателя на “24 часа” Венелина Гочева.

Искам да благодаря и на учителите ми от начална степен, които ми вдъхнаха надежда и ме накараха да видя магията в стихотворенията, разказите и поезията, каза Ели.

Уроците да не са по калъп, поиска философът Самуил

Самуил е възпитаник на Класическата гимназия, лауреат от националната олимпиада по философия. И вече учи класическа филология в Сорбоната. А на изпращането си преди бала отиде на кон.

Образованието не бива да ни учи на общи нива и знания, а да ни кара да горим в нашата страст. Ако ни слагат в един калъп, никой няма да прокопса. В капитализма има една максима - свободното падане е гарантирано, ако нямаш какво да предложиш на пазара, но ако имаш знания и знаеш какво да предложиш, има как да разпериш “парашут” и да направиш кариера, каза Самуил.

Лина прославя Полски Тръмбеш и учителите си

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев награди Лина Бринтнол от Полски Тръмбеш. 14-годишното момиче се завърна с два златни медала от Международната олимпиада по английски език в Румъния. Освен първа в индивидуалното класиране на ниво B1 с общ резултат 96 точки сред 46 участници тя е в центъра на отборното първо място на следващото ниво В2, което българските ученици спечелиха. Приела предизвикателството да изпълни главна роля в авторска пиеса на българския тим. Преобразила се като момче, а сцени от мултимедийния проект, който донесъл златото, били заснети в родното ѝ градче. Министърът на образованието проф. Георги Вълчев отличи Лина Бринтнол.

“Искам да благодаря за безкрайната подкрепа на родителите и учителите ми, които положиха много труд и усилия, за да ме докарат в това отлично положение, в което съм сега - да съм пред вас и да получа тази награда, да съм сред други страхотни деца, които получават заслужени награди”, каза развълнуваната Лина.

С три шестици на матурите Кристин остава тук

Кристин Симеонова получи три пълни шестици от матурите и вече пое към следващото си предизвикателство - специалността “Икономика и финанси” в Софийския университет. Отличничката Кристин получи награда от Илияна Захариева, маркетинг-директор на А1.

Всеки може да постигне целите и мечтите си, ако силно вярва в тях и себе си, ако работи върху тях, каза Кристин.

Никола от СМГ вече е млад учен

Доминик Хамерс, изпълнителен директор на групата “Геотехмин”, награди Никола Веселинов от СМГ. В края на учебната година, когато празнувахме успеха на Дара на “Евровизия”, той спечели историческото за България първо място в елитния международен конкурс Regeneron ISEF – престижно състезание за гимназисти за наука и инженерство. Освен че стана пръв в света по математика, получи и награда за млад учен. Конкурсът се проведе във Финикс, Аризона. Никола Веселинов от СМГ бe награден от Доминик Хамерс - изпълнителен директор на ГЕОТЕХМИН.

Симона знае как AI да помага при рак

Симона Кръстева е част от международна група от 16 ученици, които “преведоха” на разбираем език тежка и сложна медицинска литература, за да разкажат популярно може ли изкуственият интелект да помогне при онкологично заболяване.

Иска да следва биомедицина във Великобритания. Вълнува се от глобалния проблем със затлъстяването при младите. Иска някой ден да познава инструментите как да помогне, защото е убедена, че здравето е най-важното.

“Благодаря на всички, които са били по пътя ми - родителите ми, приятелите ми и училището ми, което ми помогна да развия потенциала и стремежа да искам да зная. Много съм щастлива, че имам честта да съм обградена от знаещи и талантливи млади хора. Образованието е много ценно и всеки човек трябва да има желание и стремеж да следва мечтите си и да знае, че трябва да учим да споделяме уменията си и да си помагаме, защото това е предпоставка за едно по-светло бъдеще”, каза Симона.

Проект за зелен град направи Алекс световен шампион

Александър Донков от “СофтУни БУДИТЕЛ” е световен шампион в най-голямата GEMA International Scratch Olympiad, The highest honor - recognizing extraordinary overall excellence. Възрастовата група е от 15 до 18 години и той е най-малкият от всички състезатели. GEMA е с локация в Дубай, но надпреварата се провежда онлайн. Симона и Александър получиха наградите си от Велина Георгиева, мениджър комуникации и събития в “Аурубис България”.

Проектът на Алекс се казва Green City Manager - стратегическа игра проект за намаляване на замърсяването на въздуха и превръщането на един замърсен сив град в устойчив и зелен.

Крум създаде приложение, за да замени частните уроци

Крум Стоянов иска да помогне на всички деца да се справят лесно с матурите и да не разчитат на частни уроци. Той създаде мобилно приложение с изкуствен интелект, което да помага с подготовката. Създава го за 4 дни, а всичко започва от училищна задача. Трябваше да направим проект - да измислим продукт и реклама за него. Аз реших, че този продукт може да е реален”. Крум Стоянов и Валентин Кирилов бяха отличени от Николай Симонски, зам.изпълнителен директор на “ДПМ Челопеч” ЕАД.

Той е пълен отличник, а любимите му предмети са български език, математика и музика. В свободното си време свири на китара и се отдава на театралното изкуство, като участва активно в две школи.

Министърът помоли Вальо да учи тук, но той мечтае за “Харвард”

Само за една година 12-класникът Валентин Кирилов от Казанлък е завоювал златни медали от престижни международни състезания, авторски научен проект и участие в националните кръгове на четири олимпиади. Последното отличие на ученика от Професионалната природо-математическа гимназия “Никола Обрешков” е от състезание в Турция, където завоюва златен медал и бронзова купа.

През януари 2027 г. Валентин ще е на финала на Световната международна математическа олимпиада в Шанхай, Китай. Това е сред най-големите международни състезания.

Давид иска да стане финансов министър Давид Лившиц получава наградата си от председателя на Комисията за финансов надзор Васил Големански.



Давид е на 18 г., но вече знае - иска да стане министър на финансите. На пръв поглед мечтата на ученика от СМГ звучи странно, но не и когато стане ясно, че е завоювал сребърния медал на олимпиадата по икономика и финанси в Шенжен, Китай, в конкуренция с над 300 участници от десетки държави. Давид Лившиц бе награден от Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор. “Впечатлен съм от историята на Давид. Напомни ми на притчата за Давид и Голиат - младият ученик Давид от България е победил хората от Китай, а и от целия свят. Важно е да отбележим разминаването между това, което вие правите в образованието и средното ниво. Казвам го с голяма болка в сърцето. Моята дъщеря също е завършила СМГ преди доста години. Радвам се на мечтата ти да станеш финансов министър, макар че не съм сигурен какво си пожелаваш, защото основната му роля в държавата сега е да казва “не”, каза Големански, който се е посветил на идеята в средното образование да има курс по финансова грамотност.

Давид Лившиц получава наградата си от председателя на Комисията за финансов надзор Васил Големански.

Министър проф. Георги Вълчев Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев:

Ще правим дълбоки реформи, иначе ни чака катастрофа

Проблемът с PISA е разширяващото се образователно неравенство в България. Като погледнете резултатите, ще видите, че има цели региони, където образователната система почти не постига никакви резулати въпреки усилията на учителите, въпреки политиките, които се водят. В следващите години ще се опитаме да променим точно това, правейки дълбоки реформи в системата. Иначе ни очаква една катастрофа. България устремена към съвременния свят, заела своето достойно място в Европа и в света, трябва да разреши този проблем, защото той е проблем на проблемите.