Витанов: Сглобката следващия път нека да излъчи по-достойни кандидати

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Сглобката следващия път нека да излъчи по-достойни кандидати. Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" в парламента Петър Витанов след като станаха ясни първите резултати от балотажа за президент, които посочват двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев за победител.

Той коментира още, че смята, че са успели да мобилизират хората след първия тур на президентските избори.

"Успяхме да мобилизираме хората и да им покажем, че всеки глас е важен. За някои президентската роля може да изглежда представителна, но всеки глас има значение. Благодарим на всеки гражданин, който излезе да упражни свободно правото си на глас", заяви Витанов.

„По първоначални данни ние се ползваме с подкрепата на повече от милион души", каза още той. Според него разликата между първия и втория кандидат вероятно ще бъде по-голяма от тази при някои от предишните президентски балотажи, което е достатъчно основание да се говори за напълно легитимно избран президент.

Попитан дали по-ниският брой гласували в сравнение с парламентарните избори на 19 април показва отлив на подкрепа от управляващите, Витанов препрати въпроса към Асен Василев.

„Президентският избор няма нищо общо с националните избори", подчерта той.

Искам да благодаря на онези избиратели, които излязоха и гласуваха, въпреки лошото време и въпреки калните компромати. След утрешния ден България ще бъде по-спокойна и стабилна, подчерта обаче той.

Шефът на образователната комисия от ПБ Димитър Здравков коментира, че всеки глас е важен.