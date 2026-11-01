ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Мяра" с паралелно преброяване на 90%: Първи са Йо...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Битката на стихиите - изборно студио на "24 часа"

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23847506 www.24chasa.bg

Витанов: Сглобката следващия път нека да излъчи по-достойни кандидати

Богомила Костадинова
3416
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Шефът на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов СНИМКА: Румяна Тонева

Сглобката следващия път нека да излъчи по-достойни кандидати. Това заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" в парламента Петър Витанов след като станаха ясни първите резултати от балотажа за президент, които посочват двойката Илияна ЙотоваКирил Вълчев за победител.

Той коментира още, че смята, че са успели да мобилизират хората след първия тур на президентските избори.

"Успяхме да мобилизираме хората и да им покажем, че всеки глас е важен. За някои президентската роля може да изглежда представителна, но всеки глас има значение. Благодарим на всеки гражданин, който излезе да упражни свободно правото си на глас", заяви Витанов.

„По първоначални данни ние се ползваме с подкрепата на повече от милион души", каза още той. Според него разликата между първия и втория кандидат вероятно ще бъде по-голяма от тази при някои от предишните президентски балотажи, което е достатъчно основание да се говори за напълно легитимно избран президент.

Попитан дали по-ниският брой гласували в сравнение с парламентарните избори на 19 април показва отлив на подкрепа от управляващите, Витанов препрати въпроса към Асен Василев.

„Президентският избор няма нищо общо с националните избори", подчерта той.

Искам да благодаря на онези избиратели, които излязоха и гласуваха, въпреки лошото време и въпреки калните компромати. След утрешния ден България ще бъде по-спокойна и стабилна, подчерта обаче той.

Шефът на образователната комисия от ПБ Димитър Здравков коментира, че всеки глас е важен.

Шефът на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов СНИМКА: Румяна Тонева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО  

Битката на стихиите - изборно студио на "24 часа"