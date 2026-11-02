Ако ти влезе мечка в кухнята: защитен вид е, но може да не те съдят, ако я убиеш и докажеш самозащита

4 капана са поставени, за да бъде уловено животното, което две вечери вилня и изпотроши обзавеждането в къща за гости край Кресна

Да срещнеш мечка в гората, вече не е новина. Десетки са свидетелствата на хора, живеещи в планински села, които са се изправяли очи в очи с дивото животно.

Не са малко и разказите за нападения над хора, като в последните години има и случаи, завършили фатално - последният е от май тази година, когато мъж бе убит от мечка на Витоша. Погромите на защитеното от закона животно над пчелини, овощни градини и кошари с животни често са ежедневие за стопаните в подножията на Родопите, Рила, Пирин, Витоша и Стара планина.

Вече всички знаят как се реагира при среща с едрия хищник в гората

Съветите към туристи, берачи на гъби и и пастирите са обяснявани многократно.

Какво обаче се случва, ако в дома ви изневиделица се появи голямото кафяво животно. Шок, стрес, ужас, думите не стигат, за да се опише преживяното от Димитър Петров, собственик на къщата за гости в района на Градешките минерални бани до Кресна. Две вечери поред в къщата му влиза мечка, придвижва се уверено и то в присъствието на хора. Вилнеещата мечка

"Имахме гости, които спяха на втория етаж. Към 4 ч чули силен шум на първия етаж и отишли да видят какво става. Така се озовали очи в очи с мечката, която се разхождала и вече била потрошила доста посуда и оборудване в кухнята, обиколила и стаите на приземния етаж. Шокът не може да се опише с думи", разказа собственикът Димитър Петров.

На следващата вечер животното пак се появило

Тогава Димитър, жена му и двама техни приятели вечеряли в механата, когато чули шум в кухнята. Оказало се, че мечката отново е влязла и преобръща всичко в помещението, вероятно в търсене на храна. Обърнала е скарата, която ухаела на печено месо, съборила празни тенджери и кофи и накрая е намерила грозде.

Мъжете се обадили на тел. 112 и на място пристигнали полицаи и горски служител. Наложило се да викат и линейка, защото съпругата на Димитър припаднала от ужас.

"Тази вечер мечката се върна 3-4 пъти. Изпотроши шезлонгите в двора, обърна маси и столове, откърти вентилацията в кухнята. Цяло чудо е, че не ни нападна", допълва Димитър, който при второто посещение на животното успял да избяга и да се затвори в колата си. А мечката не се изплашила нито от гърмежа на пиратките, нито от виковете на хората. Александър Дуцов

На следващия ден комисия е описала щетите и те ще бъдат изплатени от МОСВ,

но по-големият проблем е страхът, от който хората не могат да се отърсят.

За проблемното животно те са подали сигнал 20-ина дни по-рано. То е забелязано обръща кофи за боклук, преминало през електропастир на близък пчелин и спокойно обикаляло в района. Тогава обаче не били предприети мерки и се стигнало до навлизането в къщата за гости.

Едва след това Изпълнителната агенция по горите с експерти от Държавното горско стопанство в Кресна, МВР, WWF и дирекция "Национален парк Пирин" предприе действия за улавяне на мечката.

"Поставихме 4 капана около къщата, има и камери за наблюдение. Буквално съм на линия денонощно и при подаване на сигнал, че мечката е попаднала в капана, тръгвам.

Ще я упоим и транспортираме в клетка до подходящо местообитание,

отдалечено от населени места, където ще я пуснем на свобода", разказа Александър Дуцов, експерт по едрите хищници в Световния фонд за природата. Той е един от хората у нас с най-голям опит при залавяне на мечки и познания за тяхното поведение. Няколко дни по-рано е предоставил на стопаните на къщата за гости прогонващи устройства, които пищят и светят при приближаване на хищника.

Батериите обаче бързо се изтощили от честите преминавания на котки, лисици и др. животни, а вграденият соларен панел не успявал да генерира достатъчно ток. Дуцов е категоричен, че

това е мече на около 2 г., наскоро прогонено от майка си

и трябва сам да оцелява в гората. Добрите територии с храна – боровинки, орехи, лешници и диви плодни дръвчета, вече са заети от по-възрастните мечки, които си ги пазят, и то търси своята прехрана по най-лесния начин - към населените места.

"Видяло е, че предишните му набези останали без последствия, придобива увереност, че може лесно да се сдобие с храна, и заради това е продължило към къщата. Още повече сега е времето, в което мечките се хранят обилно, за да натрупат запаси за зимния сън. Ако е било прогонено навреме още при предишните му посещения, нямало да се стигне до навлизане в къщата.

Ние имаме Спасителен мечешки отряд, но той не е на разположение 24/7, за да реагираме навреме.

Предстои да се приеме протокол за спешни ситуации с мечки

и да се създадат спешни екипи, които да реагират. Поведението на това мече е типично за животно, което остава известно време необезпокоявано. Видимо то няма намерение да напада, но скъсената дистанция може да е опасна за хората.

Всяка мечка може да е опасна дори без да има желание да убие. Все пак е диво животно, въоръжено със зъби и нокти, може да приеме човека като заплаха и при самозащита всеки удар да е фатален за човека. Затова не бива да се доближава", допълва Дуцов. Според него все по-честото навлизане на големия хищник в населени места е заради търсене на храна, но и запустелите села.

Преди години между селата и гората е имало буферна зона от пасища, където стадата с животни са били придружавани от кучета пазачи. Сега обезлюдените села стават все повече,

пасищата намаляват и гората буквално навлиза в селата

Появата на мечка в такава местност сама по себе си не е необичайна, но ситуацията е сериозна, защото животното вече прониква в сгради и помещения, в които пребивават хора.

Кафявата мечка е защитен вид, включена е в Червената книга на България и убийството води до сериозна отговорност и се наказва със затвор до 5 г., както и с глоба. Ако животното ви нападне и нямате друг изход, освен да го убиете, законът може да признае самозащитата,

всеки случай се разследва и се доказва неизбежната необходимост от убийство

Възможно е да не се стига до образуване на досъдебно производство или да бъде прекратено.

Ако някоя мечка редовно създава проблеми на хората, е възможно издаване на разрешително за отстрел от министъра на земеделието. Преди това се създава специална комисия, която да оцени риска. До отстрел се стига при констатирани повече от две щети от един и същ екземпляр, когато са изчерпани всички природозащитни дейности.

Съветите на Дуцов към живеещите на границите с горска територия са да събират плодовете от дръвчетата, да не се изхвърлят хранителни отпадъци, да се изхвърлят редовно кофите за смет и те да са с капаци, да се ограждат имотите с подходящи електропастири.

Преди дни мечка бе заснета и от охранителни камери на къщи в две крайни улици в Благоевград близо до гората. Това е

първо навлизане на хищник в урбанизираната територия

на града. Видимо мечката е млада и също като градешката е изоставена от майка си, преди да роди следващите малки, и трудно се ориентира. Предполага се, че е била подгонена от кучета или други животни, не е успяла да се ориентира и е навлязла в града. Няма проблемно поведение.

Малко възможно е да търси храна, защото не се вижда да души и да се върти около контейнери за смет. Преминава, бягайки, през двете улици за около 5-6 минути, като търси изход как да се върне в гората и личи, че е стресирана.

На границата между горската територия и благоевградския квартал са поставени фотокапани, с които да се проследи евентуално друго навлизане.

От агенцията по горите призовават жителите да проявяват повишено внимание. При евентуална среща с мечка да не се предприемат опити за приближаване. Гражданите следва да запазят спокойствие, да се отдалечат бавно от мястото и при първа възможност да подадат сигнал на 112.