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Инициативният комитет на Гюров: Очакваме подкрепа от гласуващите в чужбина

Богомила Костадинова
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Александрина Пендачанска

Заместник-председателят на инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев Александрина Пендачанска заяви, че остава позитивно настроена и че все още е рано да се правят окончателни изводи за резултата от балотажа.

„Важно е днес всички да си дадем сметка както за този, който ще спечели, така и за този, който ще загуби. Все още има хора, които гласуват, затова не можем да бъдем сигурни в резултата", коментира тя.

Пендачанска посочи, че дори резултатът да не бъде обърнат, екипът очаква подкрепа от гласуващите в чужбина. По думите ѝ независимо от изхода на изборите, пред Гюров и Кандев предстои възможност да разширят политическата подкрепа за себе си.

Александрина Пендачанска

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