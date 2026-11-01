Асен Василев: Има удвояване на резултата на Гюров, но не очаквам обрат

Подкрепата на ГЕРБ беше проформа, каза той

Гласовете на ДПС, за които ни продъниха ушите, не са решаващи нито за Гюров, нито за Йотова, категоричен бе лидерът на ПП

Това което виждаме, ако предварителните резултати са верни, е почти удвояване на резултата на Андрей Гюров от първия тур. Нека да изчакаме окончателните резултати, по-близък ще бъде резултатът му до този на Йотова, но не очаквам обрат.

Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев след първите резултати от екзитполовете на социологическите агенции. Според тях тандемът Илияна Йотова-Кирил Вълчев води пред Андрей Гюров и Георги Кандев с около 8-9%.

"Виждаме, че партиите, които подкрепиха Йотова - "Прогресивна България", "Възраждане", "Величие" и ДПС, общо имаха над 1,8 млн. гласа на парламентарните избори през април, а сега същите тези партии са дали за нея между 900 хил. и 1 млн. гласа. Тоест 800 хил. гласа отдръпване от тези партии", коментира той.

"Това, което не достигна в кампанията е достатъчно голяма мобилизация, дори 30% е сред най-ниските активности, които сме виждали. Колкото хора от ГЕРБ гласуваха на първия тур, толкова гласуваха и на втори. Що се отнася до ДПС, за които ни проглушиха ушите последните няколко дни, се видя, че са излезли 1/3 от избирателите им. От тях малко над 1/2 са гласували за Гюров и 40% - за Йотова. Тези гласове не са решаващи нито за единия, нито за другия кандидат", заяви Василев. И допълни, че подкрепата от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на самата партията е било проформа.

"Когато едно правителство има 131 гласа в парламента, не се съобразява с мнението на никого - нито на опозицията, нито на синдикати и работодатели, има си и президент, който де факто е гумен печат и не слага вето, ако хората не са доволни от това, което показва бюджета - могат да го изразят на площада. Докато не видим финалните документи, няма как да сме наясно къде са проблемите в бюджета, но е достатъчно неуважение те да не бъдат показани навреме", категоричен бе той относно отложеното внасяне на бюджета. По закон срокът план сметката да бъде внесена в НС е края на м. октомври. По-рано днес, след като гласува, премиерът Румен Радев заяви, че текстовете ще бъдат внесени до дни.

Василев бе категоричен, че резултатът от вота е ясен сигнал и червен картон към правителството, което според него не се справя нито с цените, нито с разходите, нито с олигархията.

"ПП следва собствен икономически и политически курс, втора партия сме без гласовете на ДБ, смятаме да продължим да се борим гражданите да бъдат максимално защитени, както и техните доходи", каза още той.