ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синовете на Майкъл Джексън искат имението "Невърле...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23847617 www.24chasa.bg

Кърджали в дъното по избирателна активност

Ненко Станев

[email protected]

884
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Изборните секции в област Кърджали бяха празни почти през целия изборен ден. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Област Кърджали остана на дъното по избирателна активност и на балотажа на президентските избори, въпреки че повече хора отидоха до урните в сравнение с предишната неделя.

Районът, който традиционно се отличава с висока мобилизация на гласоподавателите при парламентарни и местни избори, този път показа съвсем различна картина. Доминиращата политическа сила в областта ДПС, остана пасивна. Нямаше открити призиви за бойкот на президентските избори, но липсваха и такива да се гласува за една от двойките на балотажа.

Освен с ниската активност изборният ден ще се запомни и с необичайните условия, при които се гласува в няколко родопски села. Заради прекъснат ток в 3 секции в село Мост и една в Черешица възникнаха затруднения.

В изборния ден бяха подадени 10 жалби, повечето от които за агитация. Половината бяха отхвърлени от РИК като недоказани или неоснователни. Стигна се обаче в отстраняване на председателя на секционната комисия в село Пелин, който беше заснет зад машината докато на нея гласуват избиратели. Той не отрекъл обвиненията и бе задържан за 24 часа, образувано е бързо производство за нарушаване тайната на вота.

Изборните секции в област Кърджали бяха празни почти през целия изборен ден. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Битката на стихиите - изборното студио на "24 часа" (Видео)