МВР: Избиратели бяха написали номера на бюлетината на дланите си, вотът се е търгувал между 40 и 60 евро

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Показахме, че в България могат да се провеждат избори, както го правят в цивилизованите държави. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след края на изборния ден.

Нямаше сериозни произшествия, посочи той.

Министърът благодари на хилядите полицейски служители, които не са позволили да бъде опорочен изборният ден.

„Имаше много странни активности в последната седмица - най-вече от страна на кметове. Образувани са досъдебни производства.Тази странна активност я отдавам на някакво желание да се възпрепятстват тези производства и да се промени техният ход", каза още Демерджиев.

"Хванахме избиратели с написан номер на бюлетината на дланта си, явно не са им имали домерие, че ще го запомнят. 10 души са арестувани, може да станат повече", каза главният секретар на МВР Любомир Николов.

Вътрешният министър посочи кметовете на Кърджали и на Белица като пример за странни активности и опит за промяна на вота. До първия тур не е имало толкова сигнали за купуване на гласове, но между него и балотажа купувачите на гласове са се активизирали.

Вотът се е търгувал между 40 и 60 евро.

Очаквайте подробности.