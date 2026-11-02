Димитър Ганев, политолог: Йотова II ще е в рамките на консенсуса ЕС и НАТО, самостоятелна вътре, без конфронтация

Избиратели на ГЕРБ са подкрепили 7:2 Гюров, на Възраждане - 7:2 Йотова

Активността на балотажа според екзитпола към 18 часа е с няколко процентни пункта по-висока, отколкото на първи тур, и вотът ще завърши с по-висока активност. Изглежда, аналогията е с президентските избори през 2001 година, които бяха изключение, с активност на втория тур по-висока от тази на първия. На всички други президентски избори на втория тур е била по-ниска.

Активността пак е много ниска в сравнение с други избори, но има мобилизация поради факта, че се върна интригата в мача с резултата от първия тур, което активизира и “Прогресивна България”, и други социални групи.

ГЕРБ и ДПС гласуват малко по-сериозно, отколкото на първия тур, и двата електората в полза на Андрей Гюров. Този на ДПС беше на първия тур по-скоро към Илияна Йотова, а сега е към Гюров. А при ГЕРБ съотношението е седем към две в полза на Гюров. Докато при избирателите на “Възраждане” е 7:2 в полза на Йотова.

Ние знаем в най-общи рамки какъв президент ще бъде Илияна Йотова, защото тя вече беше президент няколко месеца. Не очаквам някакви резки промени.

Няма да има геополитически завои, тя няма да излиза извън базовия политически консенсус за Европейския съюз и НАТО, но ще виждаме и определени нюанси. По ключови теми, които са свързани с външната политика, ще се действа в една линия с тази, която има и Румен Радев в последните девет години, и “Прогресивна България” в последните шест месеца.

Съдейки по стила на Йотова през последните години, смятам, че във вътрешен план за разлика от Радев, който беше силно конфронтационен спрямо своите политически опоненти, стилът на новия президент ще е една идея по-консенсусен, не толкова конфронтационен.

В отношението към правителството не смятам, че президентът ще бъде функция на “Прогресивна България”. Особено когато вече е избрана и има твърд петгодишен мандат, може да си позволи критични линии в определени моменти, за да не се обезличи. Предполагам, че ще има такива. Без, разбира се, това да отива в някаква тежка конфронтация, както бе между президента Радев и премиера Борисов. По-скоро търсене на диалог, консенсус, координация, особено във външната политика.

Сега предстоят битките, защото с подкрепата на Борисов за Гюров се оформя някакъв опозиционен фронт, конфедеративен, между ПП, ДБ и ГЕРБ, които вероятно оттук нататък ще звучат все по-близко в критиките си срещу кабинета. Но не оттам идва проблемът за управлението, а от високите цени. Те изяждат в най-голяма степен подкрепата на управляващата партия. Социалният проблем заради високите цени и инфлацията става все по-остър. И всъщност бюджетът и въобще действията на правителството през следващите няколко месеца трябва да бъдат насочени към защита на уязвимите групи и овладяване на инфлацията.