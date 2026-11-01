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Андрей Гюров след загубата на изборите: Изненадващ...

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"Възраждане" определи вота на изборите, похвали се Костадин Костадинов

Алексей Гилтяй
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Костадинов остана трети на първия тур.

"Крайният резултат от изборите беше определен от избирателите на "Възраждане".

Това написа във фейсбук председателят на партията Костадин Костадинов, след като стана ясно, че Илияна Йотова почти сигурно печели изборите. Преди вота Костадинов призова избирателите на партията да не гласуват за Андрей Гюров.

"Това е основният извод след днешния ден. "Възраждане" вече е незаобиколим фактор в българската политика и който не се съобразява с това, ще губи избори - дори зад него да стои обединения потенциал на ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и още няколко по-малки политически формации", написа още Костадинов.

Той не подкрепи открито Йотова, като днес обяви, че "за първи път в живота си не гласува „за", а „срещу". 

Костадинов остана трети на първия тур.

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