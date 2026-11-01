Всички секции приключиха работа в Пловдив, изборният ден мина без нарушения

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В спокойна обстановка и без регистрирани произшествия премина изборният ден в Пловдив и областта, съобщиха от МВР

Към 20,20 часа всички избирателни секции приключиха работа и вече започва полицейският съпровод на изборните книжа и материали към 16 и 17 РИК.

От началото на седмицата от звената „Български документи за самоличност" към пловдивската дирекция на МВР са издадени общо 39 удостоверения, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас на граждани с изгубени, откраднати или повредени лични карти.