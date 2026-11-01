23,24 % е избирателната активност в област Пазарджик

От РИК-Пазарджик информираха, че избирателната активност е 23,24 % или са гласували 53 913 избиратели от 232 032 -ма по списък. С най-висока активност са в община Белово- 31,22 %, а с най-ниска- в община Сърница- 18,10 %. Това са окончателните данни от проведения днес втори тур на президентските избори.

Изборният ден в Пазарджишка област приключи. Не са регистрирани сериозни нарушения на обществения ред и на изборното законодателство. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

Създадена е необходимата организация за полицейска охрана и съпровождане при транспортирането на изборните материали от секционните избирателни комисии до общините в целия регион, а от там до сградата на РИК-Пазарджик. След обработката на изборните книжа и документи под полицейска охрана те ще бъдат транспортирани до Централната избирателна комисия в столицата.

От началото на седмицата до края на днешния ден служителите от звената „Български документи за самоличност" са издали общо 37 удостоверения за гласуване.

От полицията припомниха на гражданите, че с оглед извършване на транспортирането на изборните материали от цялата област до РИК тази вечер се ограничава движението на МПС в гр. Пазарджик по бул. „България" (в участъка от кръстовището с ул. „Цар Шишман" до кръстовището с ул. „Княз Александър Батенберг") и по ул. „Екзарх Йосиф" от кръстовището с бул. „България" до кръстовището с ул. „Тодор Христович".