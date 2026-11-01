Йотова: Българите разбраха нашето послание (Видео)

Посоката е ясна, няма връщане назад към сглобките и към сенките на миналото от прехода, заяви министър-председателят

Водихме положителна кампания. Не си позволихме нито една нападка към нашите опоненти. За съжаление не получихме същото. Говорихме с българските граждани за доходи, за мир, за предизвикателствата и те днес разбраха нашето послание.

Това каза Илияна Йотова минути след като първите паралелни преброявания отредиха на нея и Кирил Вълчев победа на изборите за президент и вицепрезидент.

"Искам да благодаря на всички български избиратели, които днес излязоха и упражниха правото си на глас. Едно от най-големите човешки права, правото да избираш. Искам да благодаря сърдечно на всички, които подкрепиха нашата двойка, аз и г-н Вълчев като кандидат за вицепрезидент, а вече и вицепрезидент. Искам да благодаря и на тези, които не ни подкрепиха, но излязоха днес да гласуват. Техният вот и техният глас за нас също означава много, защото ще чуем това, което ни казаха. Искам да благодаря и на тези активни български граждани, които излязоха, но не подкрепиха никого. Ще направим много сериозен анализ и ще отговорим на техните притеснения и на техните надежди", каза Йотова.

Тя благодари първо на "Прогресивна България". Уважаеми г-н Радев, без вас нямаше да се справим - последните дни имаше пълна мобилизация. Искам да благодаря за това, че нито за един момент не се разколебахте в в подкрепата си за мен", обърна се тя към премиера. След това благодари на хората от БСП, които както винаги са били до нея и в тази изключително трудна битка. Благодарности имаше и към Красимир Каракачанов, НДСВ, партията на д-р Дертлиев.

"Не мога да си обясня кой подведе г-н Гюров за тази изключително нападателна компания срещу мен. Хората днес ясно с вота си казаха: "Не така", заяви Йотова.

"Благодаря на всички, които гласуваха за нас. Два пъти повече избиратели подкрепиха на втори тур България да има за първи път президент жена", каза Кирил Вълчев.

"Аз ще бъда още един гарант в президентството за България в Европа. Ще поканим младите, за да чуем идеите им", посочи той.

Убеден съм, че ще бъдете достоен президент на България в тежките времена, в които ви е отредено да носите тази нелека отговорност", обърна се премиерът Румен Радев към Йотова.

"Днес българите избраха бъдещето пред миналото. Избраха мира", заяви още той.

"Посоката е ясна, няма връщане назад към сглобките и към сенките на миналото от прехода. За нас тези избори потвърждават правилността на курса, към който сме поели и ни насърчават за още по-решителни реформи", посочи Радев.

"Преди малко се обади г-н Гюров, за да ме поздрави с победата и да ми каже, че аз ще бъда достоен президент, който ще намери диалог с всички и той е убеден в това", каза Йотова.

"Всеки е свободен да протестира за нещо. Асен Василев ще протестира докрай за бюджета, но това не означава, че ние трябва на всеки 4-5 месеца да правим нови избори, защото някой протестира. Нека уважаваме демокрацията", заяви премиерът.

Очаквайте подробности.