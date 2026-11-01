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Избирателната активност в област Добрич достигна 23,04 % в края на изборния ден

Дияна Райнова

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Избори СНИМКА: 24 часа

По данни на общините изборният ден е приключил в цялата област Добрич, като от общия брой избиратели 170 699 правото си на вот са упражнили 39327 души, съобщават от областната администрация. Избирателната активност достигна 23,04 на сто. По общини активността след края на изборния ден е Добрич град – 78 847 избиратели, гласували – 20558; 26,07%; Добричка – 20 873 избиратели, гласували – 4537; 21,74%;Балчик – 17 354 избиратели, гласували – 3940; 22,70%, Каварна -12 077 избиратели, гласували – 2921; 24,19%;Шабла – 3542 избиратели, гласували – 1120; 31,62%; Крушари – 5047 избиратели, гласували – 713; 14,13%; Тервел – 20 840 избиратели, гласували – 2729; 13,10%; Генерал Тошево – 12 119 избиратели, гласували – 2809; 23,18%.

На първия тур на изборите за президент и вицепрезидент избирателната актикност в област Добрич беше 18,50 %.

Избори СНИМКА: 24 часа

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