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Румен Радев: Познавам Илияна Йотова от 10 г., ще е достоен президент

Елица Чупарова

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Румен Радев Снимка: Румяна Тонева

Познавам Илияна Йотова от 10 г. и знам, че ще бъде достоен президент на България.

С тези думи премиерът Румен Радев тръгна от централата на "Прогресивна България" към НДК, където се събира щабът на Илияна Йотова.

Той обяви, че по-късно оттам двамата ще направят съвместно изявление.

Според паралелните преброявания на социологическите агенции "Мяра", "Маркет Линкс", "Тренд" и "Алфа Рисърч" Йотова изпреварва Андрей Гюров с около 19-20%.

"Гласувах президентската институция да продължава да бъде стожер на държавност, национална идентичност и на обществената воля за справедливост. Гласувах президентството да продължи да бъде изразител на гласа на българските граждани, въпреки рокадите в политическата конюнктура, и най-вече да продължава да чертае европейския път на България, но не базиран на лозунги и пози, а с опит, знания и убеденост", заяви Радев по-рано днес.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Румен Радев

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