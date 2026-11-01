Протече покривът на театъра в Кърджали, където се приемат изборните протоколи (Снимки)

Покривът на театъра в Кърджали протече в изборната нощ, докато в сградата се приемат документите на секционните избирателни комисии от втория тур на президентските избори. От няколко часа в града вали дъжд, а водата започна да прониква през покрива.

Участъкът, в който се появи течът, беше отцепен, за да не преминават хора през него. Залите в сградата обаче са отворени и приемането на изборните книжа от секционните комисии от седемте общини на областта продължава. Няма данни водата да е засегнала изборни книжа или да е затруднила работата на Районната избирателна комисия.

10 от жалбите в изборния ден са отхвърлени. По една от жалбите е отстранен и задържан председателят на секционната комисия в крумовградското село Пелин за нарушаване тайната на вота.

Последният сигнал в РИК, по който още няма решение, е за действия на полицията, чиито служители не допускали избиратели до секциите. В жалбата обаче не е посочено къде точно се е случило това, нито има конкретни данни за засегната избирателна секция. Сигналът е изпратен на полицията за проверка.