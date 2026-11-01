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Протече покривът на театъра в Кърджали, където се приемат изборните протоколи (Снимки)

Ненко Станев

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Протече покривът на театъра в Кърджали, където се приемат изборните документи.

Покривът на театъра в Кърджали протече в изборната нощ, докато в сградата се приемат документите на секционните избирателни комисии от втория тур на президентските избори. От няколко часа в града вали дъжд, а водата започна да прониква през покрива.

Участъкът, в който се появи течът, беше отцепен, за да не преминават хора през него. Залите в сградата обаче са отворени и приемането на изборните книжа от секционните комисии от седемте общини на областта продължава. Няма данни водата да е засегнала изборни книжа или да е затруднила работата на Районната избирателна комисия.

10 от жалбите в изборния ден са отхвърлени. По една от жалбите е отстранен и задържан председателят на секционната комисия в крумовградското село Пелин за нарушаване тайната на вота.

Последният сигнал в РИК, по който още няма решение, е за действия на полицията, чиито служители не допускали избиратели до секциите. В жалбата обаче не е посочено къде точно се е случило това, нито има конкретни данни за засегната избирателна секция. Сигналът е изпратен на полицията за проверка.

Дъждът, който вали няколко часа, успя да пробие проникне през покрива на културната институция.
Дъждът, който вали няколко часа, успя да пробие проникне през покрива на културната институция.
Наводненият участък беше отцепен.
Наводненият участък беше отцепен.
Пред театъра в Кърджали са разпънати шатри.
Пред театъра в Кърджали са разпънати шатри.

Протече покривът на театъра в Кърджали, където се приемат изборните документи.
Дъждът, който вали няколко часа, успя да пробие проникне през покрива на културната институция.
Наводненият участък беше отцепен.
Пред театъра в Кърджали са разпънати шатри.

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