Вот + плескавици за 3 часа в Сърбия за софиянци без адрес (Обзор)

Опашки в Лондон и Гърция, в Турция отново празни коридори

Гласуване с пазар и вкусен обяд с плескавици съчетаха и този път хиляди българи, тръгнали да пуснат бюлетина в Западните покрайнини. Само до 14 ч в двете секции в Цариброд - първото градче след Калотина, бяха гласували над 650 души. В 19 часа бяха отчетени 1400 гласували.

Изборният туризъм е популярен най-вече сред новите софиянци, които още нямат адресна регистрация в столицата. За някои Сърбия е по-близо от родните им места и предпочитат да отскочат до Цариброд, който е на само 60-ина километра от София. За сравнение, на същото разстояние са Самоков и Ботевград.

Цариброд е най-популярен за изборен туризъм,

понеже е най-близо. Други предпочитат Пирот, на 93 км - малко по-далеч, но с по-малки опашки пред урните. Секции има още в Босилеград, Ниш, Белград и село Звонци - общо 7 в 6 населени места.

Вариантите за стигане са два - с кола или с автобус. В 7,30 ч от София тръгва автобус до Ниш, който спира и в Цариброд (или сръбския Димитровград) и Пирот. С автобус до първото градче се стига за час и 15 мин, с кола - за около час, ако няма опашки по границата, като във фейсбук се намират и оферти за споделено пътуване.

На такова приключение се отправи и репортер на “24 часа” в дъждовната неделя. Тръгнахме в 7,45 ч - петима младежи с една тойота и желание да упражним правото си на глас. Точно час отне пътуването до Калотина.

Българските граничари, пък и сръбските, веднага познават за какво сте тръгнали и питат директно - за Цариброд ли, след което пожелават “Лек път”. Градчето е на още 6 км след това.

В Цариброд е пълно с български коли, но така е и по принцип, тъй като много от хората там работят и живеят в София.

Още при пристигането ни малко преди 9 ч българско време (8 ч в Сърбия) пред едната секция има миниопашка. Почти всички са ранобудни младежи, дошли от София. Ведър възрастен мъж посреща хората на входа, раздава декларации и химикали, подрежда ги и се шегува “Бързо гласувайте - докато е безплатно”.

В урната вече имаше 50-60 разписки. Членовете на секционната комисия усмихнато честитят Деня на будителите и отчитат:

“Много хора от морето днес - Поморие, Бургас”

И навън по улиците хората знаят за какво сте дошли, поздравяват ви, някои дори препоръчват къде да хапнете плескавици. В нашия случай заради дъжда и студеното време ни препоръчваха и ракия вместо кафе. В която и кръчма да седнете, няма да сбъркате. Млади мъже на опашката разказаха, че миналата неделя пак са пътували до Цариброд, яли на корем в заведение и платили 30 евро... общо.

Миналата неделя до урните в Сърбия са отишли 1578 души, от които в избирателните списъци са били само 266.

Двойно по-висока активност отчетоха в Неа Перамос в Гърция, където по обяд се изви опашка. Една от причините е

фестивалът на ципурото,

за който пътуват и български туристи. Интерес имаше и в Кавала. Общо секциите в Гърция бяха 24.

В ранния следобед опашките за четирите секции в посолството ни в Лондон се извиха по тротоара. Този път най-много секции има във Великобритания - 82, втора е Турция със 78.

Минимално се вдигна избирателната активност в Турция, където на миналия вот беше необичайно ниска.