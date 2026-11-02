Кирил Вълчев веднъж в месеца нощува в Рилския манастир

Бил като св. Йоан Златоуст - първо адвокат, след това се посветил на кауза

Харесва последователните политици, независимо дали са леви, или десни

Парламентът решава кой ще го наследи начело на БТА

Смятате ли че в петък вечер - два дни преди изборите в неделя, аз мисля за друг вариант, освен да стана вицепрезидент?

С такава убеденост Кирил Вълчев отговори на въпроса на Цветанка Ризова дали ще се върне в БТА, ако не спечелят с Илияна Йотова втория тур на изборите. И се оказа прав. Сега той поема по нов професионален път - влиза на “Дондуков” 2 като вице на президента Илияна Йотова, а правомощията му на генерален директор на БТА се прекратяват предсрочно. Народното събрание ще избере кой да го наследи на поста.

Призна обаче, че ще му бъде малко тъжно да се раздели с БТА. “Защото това е мястото, където успях да докажа с колегите ми, че в България може да има и големи съгласия”, обясни той. И визира не само огромния консенсус, с който бе избран на високия пост два пъти, но и сътрудничеството си с всички колеги от БТА.

Роден на големия български празник - на 24 май 1973 г. в София, той завършва с отличие Националната гимназия за древни езици и култури, а след това Юридическия факултет на Софийския университет.

Връзката му с БТА започва още в студентските години - докато учи право във втори курс - в периода от 1993 до 1995 г., работи като сътрудник в редакция “Информация за чужбина”, за да може да се издържа. Години по-късно - след като през 2000 г. става адвокат към Софийската адвокатска колегия със специализация в областта на медиите и интелектуалната собственост, БТА и Дарик радио са сред първите му постоянни клиенти с абонаментни договори.

В продължение на години Кирил Вълчев е сред

най-познатите гласове в радиоефира

като водещ на авторското си публицистично предаване “Седмицата” по Дарик радио - трибуна на остри политически сблъсъци и интервюта. Независимо от искрите в студиото, той винаги остава верен на принципа си да не раздава персонални оценки и да не слага етикети за хората.

“Ако критикувам или одобрявам нещо, да бъде действието на този човек, защото съм убеден, че у всекиго преобладава доброто”, категоричен е той в свое интервю пред “24 часа”. Вълчев никога не е крил и виждането си за политическата сцена у нас: “Харесвам последователните политици, няма значение дали са от левицата, или десницата. Българите имат нужда да могат да избират между ясни послания”.

Близките му го познават като убеден православен християнин, който поне веднъж месечно нощува в Рилския манастир. Затова датата 27 януари 2021 г., когато Народното събрание го избира със 105 гласа за генерален директор на БТА, има за него и специална символика - това е денят на свети Йоан Златоуст. “Впрочем той е бил като мен първо адвокат, после се е посветил на това, с което е останал”, припомня тогава Вълчев. При поемането на поста цитира заветите на светеца: “Ако имаш добри дела, които могат да се застъпят за тебе, ти непременно ще бъдеш чут”, след което допълва: “Надявам се в новата ми работа да имам такива добри дела, които да се застъпват, така че тези златни уста на БТА, които сме получили като традиция вече 123 г., да се чуват повече”.

Още в първите си дни на поста той

извършва ключова промяна,

като прави достъпа до новините на БТА напълно безплатен. Така подпомага всички български медии и разширява сътрудничеството с над 50 чужди агенции. През петте си години начело отстоява каузата журналистите да получат статут, съпоставим с този на учителите, а медиите - с този на училищата, като подчертава, че обществото трябва да дава самочувствие на гилдията, която носи отговорност за знанието на българите.

На 4 декември 2025 г. е преизбран с пълно единодушие от парламента за втори мандат. Сред новите му проекти е и създаването на БТА Институт за внедряване на изкуствен интелект по модела на Ройтерс и Синхуа.

