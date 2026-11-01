Андрей Гюров след загубата на изборите: Изненадващи резултати, но ги приемаме (Видео)

Приемаме резултатите такива, каквито ги видяхме. Така са гласували българските граждани. Нищо не е било напразно и най-доброто предстои. Ние създадохме една платформа, върху която може да се надгражда.

Това каза Андрей Гюров, след като стана ясно, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят изборите за президент и вицепрезидент според паралелните преброявания на вота. Андрей Гюров и Георги Кандев излязоха пред медиите заедно с представители на инициативния си комитет. С тях бяха и съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, но не и лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Гюров обясни, че Василев е бил в щаба и е дал изявление. "Явно си е тръгнал по-рано", лаконичен бе Гюров. Ивайло Мирчев, Андрей Гюров и Георги Кандев СНИМКА: Йордан Симеонов

Предстоят много предизвикателства и тежки времена. В края на тази кампания ние като граждани и общество трябва да търсим обединение, а не разделение. Достатъчно разделителна беше кампанията. Има много повече неща, които ни обединяват. С оглед на това, което предстои пред нас, е много по-важно да търсим обединение около общите цели. Как можем да вървим в тази посока? Ние сме готови да покажем, че кампанията свършва, но отговорността - не. Трябва да търсим отговорност от държавата, защото тя работи за гражданите, а не за себе си, каза Гюров.

"Благодаря на всички български граждани, тези които използваха своето най-ценно право на глас. Искам да благодаря и на семейството си, които ми оказваха изключителна подкрепа. Благодаря и на политическите партии, които ни подкрепиха, за тяхната помощ", каза още Гюров.

Благодаря на всички, които ни подкрепиха и видяха надеждата в нас. През този месец и половина, докато обикаляхме България, проведохме безброй срещу с хиляди хора, видяхме техните надежди, желания и трудностите, в които живеят. Благодаря им. С тези избори борбата не свършва. Поздравявам победителите на тези избори. Но искам и да призова българския народ да бди дали всички обещания, които получиха, ще бъдат изпълнени, да бди върху закона. Бог да бди над България и Бог да пази България, каза и кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев.

След резултата от първи тур не очаквахме такава разлика. Предстои да си направим анализи, партиите ще дадат своя поглед. Мисля, че целите, които си поставихме в началото на кампанията - да разширим подкрепата и да надградим това, което видяхме на парламентарните избори - това го виждам като постигнато и гледаме напред, отговори Гюров дали е очаквал толкова голяма разлика. Преди първия тур социолозите прогнозираха разлика от 20-ина процента между двете двойки, но официалните резултати дадоха само под 3% преднина на Йотова и Вълчев.

Не успяхме да наложим темите, които обсъждахме, когато с гражданите се събирахме в залите и говорихме относно това каква България искат. Не успяхме същите теми за наложим и в обществените медии. Това е нещо, върху което ще работим в бъдеще, отговори Гюров какви грешки отчита.

Нашата основна цел беше в предизборната кампания. Не сме мислили какво ще стане след днес. Предстои малко време за анализ и почивка, за да погледнем спокойно назад и да видим къде е можело да направим нещата по-добри, обясни Гюров за какво обединение говори.

Тук не става въпрос за обединение на политически структури, а на цели и ценности, които обществото трябва да има - една силна България, достойна държава, където можем да живеем спокойно, да планираме бъдещето си. Това са големи теми като здравеопазване, образование, култура. Мислим да продължим да работим върху тези теми, отговори Гюров дали се обръща и към ГЕРБ.

Имахме една цел - да представим алтернатива на тези избори. Мисля, че резултатът на първия тур доказа, че сме се справили добре. Това не е бил начин да преброяване гласове, още по-малко на партиите, които ни подкрепят, отговори той дали смята, че подкрепата от Бойко Борисов е намалил резултата им. Андрей Гюров СНИМКА: Йордан Симеонов

"Не съм говорил с нито един политически лидер за търсене на подкрепа. Говорили сме за общи цели и за кампанията", отговори той дали е говорил с Борисов.