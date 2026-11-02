Илияна Йотова решава след сблъсък на мнения, действа с емоция, която не крие

Точно 30 години в политиката, в която се готвеше за всеки свой ден и среща, Илияна Йотова ще влезе на "Дондуков" 2 като държавен глава и главнокомандващ

Точно 30 години след като влезе в политиката, Илияна Йотова ще прекрачи прага на “Дондуков” 2 като победител в изборите за президент.

Разбивайки мантрата, че българинът не е готов за жена - държавен глава и главнокомандващ. Показвайки, че има ли цел, се преборва за нея.

Тя е сред малцината политици у нас, които винаги си “пишат домашното”. Куп наблюдатели вметваха в хода на тази кампания, че като медиен човек, два мандата евродепутат, преди това - национален, плюс двата мандата на “Дондуков” 2, е изключително обиграна и това е било голямото ѝ предимство. Но зад кадър остават истинският хъс и упоритост, с които Илияна се готви за всеки свой ден - за срещи в президентството или с хора в страната, визита на чужд гост, нейно посещение навън. Да прочете всеки закон, да проучи всяка позиция, да се консултира по всеки казус.

“Президентът може да бъде гласът на хората, да пробужда съвести, да заставя тези, които взимат решенията. Това не означава непременно конфликт с институции, а да влияеш със силата на аргументите, на познанията, на експертизата”, каза Йотова в последното си интервю за “24 часа”. Тя се обърна и към онези, които няма да я подкрепят на балотажа с думите: “Не сме от двете страни на барикада, защото сме заедно за България и нашите деца. В деня след изборите ще продължим да живеем заедно”.

Убедена е, че президентската институция трябва да е отворена за всички, да е място за дискусия по важните за страната въпроси, за търсене и намиране на съгласие.

“Сблъсъкът на мнения и идеи, дори тежките спорове за мен са работещият механизъм за взимане на решения. Така съм правила винаги - от работата в тесния ми екип, в който всяко мнение трябва да бъде чуто, до диалога ми с политически лидери”, каза още Йотова.

И това не са само думи. Тя постига всичко с рационално поведение и говорене, но и с много емоция, която не крие. С женско търпение, постоянство и подход към всеки поотделно може да обедини и опоненти по важни за България теми. Вече го доказа, като смени тона на работа в президентството още в първите дни, в които пое поста от Румен Радев.

Че Йотова наистина умее да гради отношения с хора от различна “порода” - безценно качество в политиката, показа и съставът на инициативния комитет, който я издигна. Политически гадатели разсъждаваха дълго как така в него са представители и на ГЕРБ. А самите те можеха бързо да им отговорят - след не една битка заедно с Йотова в Брюксел и Страсбург познаха в нея колегата, на когото те и страната могат да разчитат. И чийто кабинет ще остане отворен за градивни спорове и добри решения.

Затова политическото ветрило на издигналите я събра от БСП и “Прогресивна България” до НДСВ, ВМРО и ГЕРБ. Плюс фигури като Илияна Раева, проф. Христо Пимпирев и куп хора на словото и науката, за които важи същото - виждат у Йотова рамо и винаги спазена дума.

Коректна и педантична. Човек, на когото може да се вярва. И който, ако застане зад гърба ти, ще го пази на всяка цена. Е, не с пушка - ще е “президент на мира”, каквато беше категоричната ѝ заявка. А с аргументи и усмивка. Трудно преживява предателствата и е лоялна към хората, с които работи. Доказа го като вицепрезидент на Румен Радев, с когото изкараха 9 г. на “Дондуков” 2, без нито веднъж публично да излязат противоречия или скандали между тях, дори да ги е имало. И въпреки че в кампанията отнесе много критики, че не е коректив, а “говорител” на правителството, тя не прекрачи принципите си.

Тези, които я познават, предричат, че като реално избран държавен глава

лоялността ѝ няма да е за сметка на компромиси

И че няма да пести критики към правителството, макар и с повече деликатност, а не с остро противопоставяне. Защото смята, че политиците “трябва да са лидери, а не мишоци”.

От годините си като журналист се е научила не само да слуша хората, но и да чува какво ѝ говорят, да съпреживява проблемите им и да им помага. Не е просто женска емпатия. Кабинетът ѝ винаги е отворен за граждани. Конституцията ни дава най-важното правомощие - да говорим от името на хората, затова всеки е добре дошъл, казва Йотова.

Стои твърдо на земята като любимата си героиня Пипи - образ, който “върви” с нея още от детските ѝ години заради буйната червена коса и луничките, които тогава имала. “Пипи никога не е падала, плени ме със силата си. Аз обичам силните хора и колкото и метафорично да изглежда, искам и аз всеки ден, като идвам на работа и си подреждам деня - да вдигна коня”, казва Йотова.

Политиката е в кръвта ѝ. Баща ѝ Малин Тодоров беше дълги години кмет на Сливница, но именно той най-дълго се опитвал да промени решението ѝ да се впусне в политиката в опит да я предпази. Него спомена Йотова в предизборния дебат като човека, на когото се е уповавала. Години след като е убит, е признавала, че това е най-тежкият момент в живота ѝ, защото баща ѝ я е изградил като личност.

Намира за изпразнено от съдържание клишето “жена в политиката”

Искам да имам своя собствен профил, свое собствено лице въз основа на качества, професионални умения, излъчване, стил, казва тя. А водещ принцип ѝ е, че трябва да се подготвиш, защото никой не се е родил научен за политик. През годините тя чете “буквално като за студентски изпит”, защото “не можеш да си позволиш да излизаш с общи приказки и да говориш с клишета” - това е неуважение към хората, пред които се представяш. Не оставя тема, която да ѝ се опъне. И “инвестира” много в себе си. Завършила е българска и френска филологии в СУ “Св. Кл. Охридски”, има специализации в Центъра по европейски науки в Страсбург и в Националната школа по администрация на Франция.

Стъпка по стъпка извървя пътя си до върха, а кариерата ѝ в политиката е белязана да е различна от самия ѝ старт - от размирната 1997 г., когато заради принципи напуска журналистиката и БНТ и се качва на “потъващ кораб” (какъвто е БСП в онази година), като застава начело на червения пресцентър. Измина всички стъпала и в партийната кариера - от редови член през Националния съвет до зам.-шеф на най-голямата червена структура - тази в София. Беше депутат в 40-ото НС до 2007 г., после влезе в Европарламента. След близо два мандата в Брюксел успя да се наложи като

един от говорителите на страната ни пред Европа

и до днес се радва на добро отношение от френския президент Еманюел Макрон например.

Точно 20 г. след старта ѝ в политиката - през януари 2017 г., влезе в президентството като вице на Румен Радев. Една от личните ѝ каузи е работата с българите в чужбина и идеята за наш културен институт от типа “Сервантес”.

Със съпруга ѝ Андрей са заедно повече от 40 г. Той е човекът, на когото има най-силно доверие след майка си. И пак той я приземява, когато “литне” в облаците. Имат син Марин, който завърши финанси в Лондон, но за щастие и гордост на родителите си, избра да се върне и работи в България. А със съпругата му Кристиана дариха Илияна и Андрей с внука Максим.