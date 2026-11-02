Кой ще обере плодовете на политическото омерзение – умните коментари в тв студиото на “24 часа”

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Водещите Георги Милков и Диляна Ценова отново модерираха динамичен и любопитен дебат

Българите отказват да участват в симулация на политика. Партиите не предлагат положителни идеи. Ниската избирателна активност поставя много въпроси. Това бяха част от темите, коментирани от умни и интересни гости в изборното студио на “24 часа” снощи.

Българите живеят в симулация, а предизборната кампания е поредното доказателство, казва режисьорът Стоян Радев. По времето на комунистическия режим се казваше “кипи безсмислен труд”, сега е “кипи безсмислена изборна агитация”, коментира той.

Когато няма реални алтернативи, ние си играем на политика,

обясни Стоян Радев. Затова изрази надежда, че все повече хора съзнателно са решили да не упражнят правото си на глас - така показват, че не желаят да участват в политическа симулация.

СТОЯН РАДЕВ

Всъщност има ли истинка политическа класа в България? Не, категорична е комуникационният експерт Диана Дамянова. Това, което ни предлага политическия пазар, е непристойно и недостойно. По думите ѝ проблемът не е в българския народ и неговите избори, а в това, че качествените хора не желаят да се занимават с политика.

Некачествени хора правят както хумора, така и политиката в България, заключи Дамянова, която дебатира в студиото заедно с комика Николаос Цитиридис. “Няма сила, която може да ме заведе да отида на некачествено кино”, добави пиар експертката.

Цитиридис пък говори повече сериозно, отколкото с намигване за политиката. И искрено се удиви как може човек да не иска да избере президента си. Определи като тъжно и че изборните резултати могат да зависят от това дали на определени хора ще бъде платено, за да гласуват.

Избирателят уж наказва политиците, но не наказва ли обществото, като не гласува,

попита той. В анализа си на кампанията обърна внимание на огромната разлика между реалния живот и социалните мрежи, в които се води голяма част от нея. Интернет не е реалният свят. Физическият свят е съвсем различен от социалните мрежи, обясни той. Многото харесвания онлайн не означават непременно доверие и популярност сред хората.

Политическата публика у нас е на възраст и не е в мрежите, подкрепи го Диана Дамянова. Цитиридис очаква бюджетът да се превърне в източник на обществено напрежение.

Според управляващия редактор на “24 часа” Виктор Иванов “всеки ден повече хора се возят на метро, отколкото са гласували за когото и да е един от финалистите”. Затова определи резултата като позорен.

ВИКТОР ИВАНОВ

Коментира и т.нар. общ фронт срещу Румен Радев - апела за подкрепа, подписан от представители на десния политически сектор. Според него това е своеобразно обявяване на политическата пенсия на Бойко Борисов.

Очаквам жълтите павета да се напълнят,

прогнозира Виктор, визирайки протести след внасянето на бюджета.

Не може да се очаква положителна промяна, докато политиците не започнат да предлагат положителни идеи, каза още Виктор.

Въпросът какъв е политическият разказ у нас

е един от важните, който трябва да си зададем, включи се управляващият редактор на “24 часа” Елица Гилтяй.

ЕЛИЦА ГИЛТЯЙ

Липсва дългият хоризонт. По света кой ще се кандидатира за президент и, с какви послания, е ясно две години по-рано. А ние имаме само един месец яростна кампания, в която посланието на всички беше омерзението от другия, обясни Гилтяй. Бидейки кратка, тя става изключително ожесточена и после трудно намираме пътища назад едни към други.

Илияна Йотгова е добър комуникатор и когато се отърсим от емоциите на поредната “анти-”, а не “про-” кампания, тя може да влезе в тази си роля, посочи политическият редактор. (24часа)