Проф. Пимпирев: Българските избиратели са по-зрели от американските - жена победи за президент

"Утре ще се събудим и ще имаме за избран президент за пръв път жена, с което искам да поздравя българския избирател. Той е по-зрял отколкото американски избирател, който два пъти имаше балотаж с дами, а победиха мъжете".

Този коментар направи един от съпредседателите на инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев като кандидати за президент и вицепрезидент. Заедно с друг от съпредседателите, лидерът на БСП Крум Зарков, професорът коментира изборните резултати, отреждащи победата за настоящия държавен глава.

"Очакваме много сериозна политика. Ние сме част от европейското семейство не подлежи на съмнение, че няма да излизаме от европейското семейство и НАТО, но очакваме и просперитет на българския народ", каза Пимпирев.

"В България тлее сериозно социално и обществено напрежение. Оттук нататък задача на всички отговорни политици, управляващи и опозиция, е да разберат първопричините за това напрежение и да намерят решение. И то да не се реализира в конфликти", подчерта Зарков.

Той отбеляза, че президентският вот е бил много важен етап по пътя за възстановяване на БСП като първостепенна политическа сила. БСП демонстрира много силна форма и голям мобилизационен ресурс, доволен е председателят на социалистите.

"Един президент трябва да бъде и критичен, тъй като той олицетворява всички българи - и тези, които гласуваха за Илияна Йотова, но и тези, които гласуваха за Гюров и за Кандев, както и тези, които не гласуваха, подчерта проф. Пимпирев.

"Българският президент по конституция има и ролята на коректив и нямам никакво съмнение, че Илияна Йотова ще изпълнява и тази роля, когато това се наложи", уверен в Зарков.

На въпрос не овладява ли Румен Радев всички институции, лидерът на БСП напомни, че Йотова беше издигната от инициативен комитет, а политическата й биография е по-дълга от тази на управяващата партия, като е свързана основно с БСП. "Всички политици трябва да разберем, че големи предизвикателства чукат на вратата и да бъдем отговорни за тях. В този ред на мисли единодействие между институциите не би било лоша новина. А колкото до дебата, той трябва да се състои в парламента, където и опозицията има една важна роля, която трябва да бъде призната и оценена. Зависи, разбира се, и те как я използват", добави той.

"Гюров непрекъсно повтаряше, че бил независим, тъй като е от инициативен комитет, но зад него също са партии и те даже са доволни, че са си увеличили електоралната подкрепа", добави Пимпирев, визирайки изчисленията на формации като ПП от по-рано тази вечер."Това е седми избор за президент, а предишните президенти, макар и от една партия президент и министър-председател, имаха многократни сблъсъци с министри и с Министерския съвет. Още от Жельо Желев да почнем, когато направи Боянските ливади, каза професорът. "Сега всичките тези президенти, освен Първанов, разбира се, застанаха зад Гюров и Кандев. Само че видяхме какво се случи. Българският народ е мъдър", обобщи Пимпирев.