3 месеца бури до клетвата на първата избрана жена президент (Обзор)

Досега държавен глава не е излъчван само с 1 млн. гласа, без решаващ вот на българските турци и при толкова разломи в обществото

Три месеца. След толкова Илияна Йотова ще предаде президентския пост на... Илияна Йотова. Тогава тя ще стане

първият български политик, който ще има три мандата на “Дондуков” 2

- два като вице, от които една година действащ държавен глава, и редовен като президент. С опция за втори след още 5 години. Първата жена, избрана на поста.

И тъй като народът, освен че не гласува активно, и не чете конституцията - припомняме, че встъпването в длъжност ще се случи в края на януари.

А дотогава ни очакват 81 бурни дни. Защото водещи теми ще бъдат цените, доходите, първите сметки за топло, ударите в Черно море, състоянието на пътищата при първия сняг...

Освен всичко друго се чакат и ключовите избори в САЩ и последствията от евентуално отстъпление в Конгреса на републиканците на Доналд Тръмп - дали ще има директна геополитическа проекция. Ще повлияе ли на отношенията с ЕС и на водещата роля на Тръмп в търсенето на изход от войната на Путин в Украйна, респективно и на българската външна политика.

С две думи, още от понеделник политиците ни, чиито тролове по социалните мрежи толкова плашиха хората, че хелоуинските маскаради бледнеят, трябва някак да се опитат да говорят честно с тях.

Ситуацията по света и у нас е достатъчно сложна, за да си позволят да не проведат

откровен разговор с тези, които са ги излъчили,

в търсене на изходите от нея.

Първи е разговорът за бюджета, който вероятно ще бъде внесен още днес - както обеща премиерът Румен Радев. А както пък опозицията обеща на него, тя ще призове поддръжниците си на площада срещу сметките за 2027-а на властта. Енергията от кампанията и разочарованието от загубата на двойката Андрей Гюров и Георги Кандев имат потенциала да завихрят протести.

Успоредно с бюджета, също още от понеделник, започват дискусиите в Народното събрание за излъчване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет - нещо, което 5 години политическата класа не съумя да направи и сега вече е длъжна да изпълни.

България не трябва да пропуска и разговора за новия бюджет на ЕС - финансовата рамка за следващите 7 години, в центъра на който стои въпросът как да се увеличат инвестициите в отбрана, сигурност и конкурентоспособност. За нас борбата е да се запазят парите за кохезия и селскостопанска политика, енергиен преход и пр. След невъзможния консенсус на последния съвет на европейските лидери миналия месец следващият такъв е насрочен за декември. Ще има корекция на числата.

Брюксел по думите на Румен Радев участва и в разговора за националния ни бюджет, макар оттам да напомниха, че това са си наши решения. Ангажиментът на мнозинството е повече подкрепа за семействата. За цените на тока и парното Радев се зарече повишения на битовите сметки да няма. Но все пак някой отнякъде трябва да плати сметките, така че и тук задачата на Гълъб Донев хич не е лека.

Че сметките на хората няма да се вдигнат, Радев успокои между двата тура. Именно активността на “Прогресивна България” и лично на лидера и премиер май даде ефект на балотажа. Депутатите на “Прогресивна България” бяха много усърдни в медиите и социалните мрежи.

През посланията на мнозинството

вотът бе артикулиран като “за” и “против” управлението

Това беше и големият резерв на Илияна Йотова - над 900 хил., избрали Радев през април, на 25 октомври бяха пас.

Да не са всички власти в едни ръце, пък бе основно послание на опонентите им. Но над половината гласували заявиха, че това не ги смущава. Че искат сигурно мнозинство, президент и премиер да гледат в една посока, а споменаването на Русия да не се остракира.

Любопитен е паралелът с подобна ситуация преди 10 години, когато Румен Радев се изстреля на върха в политиката - и тогава вотът бе “преведен” на избирателя като “за” и “против” властта. При излизането си от изборната секция в Банкя на балотажа Бойко Борисов обяви, че ще подаде оставка като премиер, ако Цецка Цачева загуби. Радев я би с малко над 59% и лидерът на ГЕРБ депозира в парламента оставката на кабинета си. А новоизбраният президент още с влизането си на “Дондуков” 2 трябваше да назначи първия си служебен кабинет - този на проф. Огнян Герджиков.

Никой не очакваше тогава, че Радев ще стане държавният глава с най-много служебни управления, ще спечели убедително втори мандат и след спирала от избори ще стане първият президент, влязъл в премиерския кабинет. Тази му роля явно продължава да вълнува и да активизира избирателя избирателя.

Днешната роля на Бойко Борисов пък определено не се доближава до някогашната на Доган, който над 2 десетилетия насочваше гласовете на ДПС и нямаше български президент, избран без тях. Тази есен за първи път от началото на прехода вотът на българските турци не натежава на изборните везни.

Според екзитпола общо

към 300 хил. гласа е получил Андрей Гюров от ДПС и ГЕРБ

През април партията на Бойко Борисов взе 433 хил., а на Делян Пеевски - 230 хиляди.

Някои сега привиждаха решаващ пръст на ГЕРБ за втория тур (на първия излазоха 25% от хората ѝ). Той обаче не беше вдигнат.

Борисов едва в петък (и без сам да дава гласност на това) се подписа под общо възвание

в полза на Гюров редом с други десни фигури. Дали тази общност е споима, е спорно. Сегашното поведение на ГЕРБ е пряко свързано с невъзможността някакъв диалог в центъра и вдясно да бъде възстановен след разломите от последните месеци и години.

С което се връщаме на най-важния въпрос след изборния Ден на будителите - как да продължим да живеем един с друг след омразите, атаките и лъжите помежду ни.

Избуяването им в кампанията, както и тъжният факт, че за първи път президент е избран с много малко над 1 милион гласа, са

2-те лоши новини от изборите. Като от първата следва втората - ако насаждаш омерзение, получаваш отчуждение

Значение за активността, разбира се, има и нежеланието на плеяда управляващи да изчистят избирателните списъци. В тях хората с право на глас продължават да са повече от цялото население на България, заедно с децата.

Но така или иначе, преди 5 години Румен Радев и Илияна Йотова бяха избрани с близо 1,54 млн. гласа, а проф. Анастас Герджиков взе почти 734 хил. На днешния балотаж бюлетините общо бяха към 1,8 милиона.