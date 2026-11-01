Гюров побеждава Йотова в Истанбул и Бурса

Около 1500 души повече са гласували на изборите в Истанбул и Бурса. Гласували са около 5500 български граждани при по-малко от 4000 на първия тур.

Данните от изселническите организации показват, че в Истанбул мнозинството от гласувалите са подкрепили кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Кандев. Същата двойка печели и в Бурса.В секцията в истанбулския квартал "Авджелар", където живеят най-много изселници, Гюров и Кандев са получили 72 гласа срещу 67 за Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

За първи път изселническите организации не са водили активна кампания за мобилизиране на избирателите. По разкази на местни жители на предишните парламентарни избори през април те са получавали съобщения през целия ден с призиви да отидат до урните. Този път подобна активност не е имало, съобщава БНТ.