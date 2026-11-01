При близо 50% обработени протоколи в Бургас: Йотова печели 60,99% от гласовете

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Илияна Йотова печели 60,99% от гласовете в Бургас при обработени около 50% от протоколите.

Опонентът ѝ Андрей Гюров получава 35,75%, сочат междинните данни на Районната избирателна комисия в Бургас.

Към 22.40 ч. са обработени 366 от общо 748 протокола на секционните избирателни комисии, или 48,93%. За кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев са гласували 34 036 избиратели, докато Андрей Гюров и Георги Кандев получават 19 950 гласа. Разликата между двамата кандидати за президент е 25,24 процентни пункта, или 14 086 гласа, съобщава БНТ.

От обработените до момента протоколи са отчетени общо 55 824 гласували избиратели. Действителните гласове са 55 804, като 1818 души са отбелязали „не подкрепям никого". Недействителните бюлетини са 20.Данните са междинни и предстои да бъдат актуализирани с обработването на останалите секционни протоколи.