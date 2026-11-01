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Приключи гласуването в Европа за президентските избори, в САЩ продължава

Алексей Гилтяй
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Резултатите от чужбина идват последни. Снимка: Архив

Изборният ден на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България приключи за сънародниците ни, които гласуваха на територията на Европа.

По информация на дипломатическите и консулските представителства на Република България всички избирателни секции в европейските държави са приключили работа успешно и са предали изборните резултати на Централната избирателна комисия.

На територията на Европа бяха разкрити 526 секции. Изборният ден протече без затруднения.

За българите в САЩ изборният ден продължава.

Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските представителства на Република България създадоха необходимата организация всички избирателни секции на територията на САЩ – 44 и Канада – 15 да бъдат осигурени за провеждането на изборния ден, който до момента протича спокойно.

Последни ще затворят секциите на територията на американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и във Ванкувър, Канада.

Резултатите от чужбина идват последни. Снимка: Архив

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