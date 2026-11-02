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При 69% обработени протоколи в Пловдив: Йотова с 5000 гласа пред Гюров

Никола Михайлов

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Илияна Йотова и Андрей Гюров

В областта тя е с повече от двойна преднина

С близо 5000 гласа Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят пред Андрей Гюров и Георги Кандев в надпреварата за президент при 69,06% обработени протоколи в 16 РИК Пловдив-град.

Макар на първия тур подкрепената от ПП-ДБ двойка да спечели окончателно с 5698 гласа над основните си опоненти, на балотажа картинката е различна. Йотова е получила подкрепата на 32 479 пловдивчани или 52,504% от преброените на този етап гласове, а Гюров - 27 439 или 44,518 на сто от гласовете. 1842 бюлетини с "Не подкрепям никого" са отразени на този етап. 

Този път ситуацията в областта е подобна на тази в града. Както преди седмица, сега отново Йотова и Вълчев водят със сериозна преднина. Двамата са получили 32 743 гласа или 65,507%, а Гюров и Кандев са избрани от повече от два пъти по-малко жители на региона - 15 813 или 31,636 на сто. Отразени са 1428 гласа "Не подкрепям никого". Данните за 17 РИК са при 72,79% обработени протоколи. 

Илияна Йотова и Андрей Гюров

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