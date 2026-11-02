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При 100% обработени протоколи във Велико Търново: Йотова - 69,35%, Гюров - 27,68%

Дима Максимова

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Избори Снимка: Велислав Николов

Илияна Йотова печели във Велико Търново с категоричните  69.35% от вота на балотажа. Тя е инкасирала почти 42 на сто повече подкрепа от Гюров, финиширал с 27.68%. Това показват данните при 100% обработени протоколи от РИК.

Йотова са подкрепили 38 732 гласоподаватели на втория тур от президентските избори.  За Гюров са гласували 15 458 избиратели. Така разликата между двамата е 23 274 гласа.

Близо 3% от отишлите до урните в неделя са отбелязали "Не подкрепям никого". 

Търновци се активизираха за да посочат своя президент. Изборният ден приключи с 32,96% активност в общината.

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