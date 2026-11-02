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При 100% обработени протоколи: Йотова победи и в Пловдив

Ваня Драганова

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Данните са при 100% обработени протоколи.

На първия тур водеха Гюров и Кандев

Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха президентската надпревара и в Пловдив с преднина през Андрей Гюров и Георги Кандев от малко над 7%. Това сочат данните на Районната избирателна комисия при 1005 обработени протоколи.

За Йотова и Вълчев са гласували 49 307 пловдивчани, или 52,051% от избирателите, а за Гюров и Кандев - 42 594 души - 44,965 на сто. "Не подкрепям никого" са отбелязали 2827 гласоподаватели. 

На първия тур миналата неделя резултатът беше различен - тогава за Йотова и Вълчев гласовете бяха 24 608 -  30,782%, първи бяха Гюров и Кандев с 30 306 гласа - 37,909 на сто.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Данните са при 100% обработени протоколи.

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