След ареста на кмета на Белица общината избра Гюров-Кандев

След ареста на кмета на община Белица Радослав Ревански, дни преди първия тур на президентските избори, хората в общината масово отказаха да гласуват на 25 октомври. После обаче Ревански бе пуснат под домашен арест и избирателната активност се повиши до 38,59%.

В родното село на кмета - Бабяк, от имащите право на глас 588 души, гласували са 347, като двойката Гюров-Кандев получи 337 гласа, а Йотова-Вълчев - 10.

Друго село от общината, което стана известно на първия тур с нето един гласувал, само двама от членовете на СИК, сега от 158 избиратели, вота са дали 110. За Гюров бюлетините са 97, а 10 са за Йотова.

Като цяло за общината двойката Гюров-Кандев са получили малко над 2000 гласа, а за Йотова-Вълчев гласуваха наполовина. Само в две секции в град Белица печелят Йотова-Вълчев, в останалите 15 секции в общината победата е за опонентите.