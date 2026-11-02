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Разгромна победа за Йотова и Вълчев в Пловдивска област, гласовете за тях са над 2 пъти повече

Ваня Драганова

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2003 души са отишли до секциите, за да отбележат "Не подкрепям никого"

Над 2 пъти повече са гласовете за Илияна Йотова и Кирил Вълчев в сравнение с вота за Андрей Гюров и Георги Кандев в Пловдивска област, става ясно от данните при 100% обработени протоколи. Гласовете за Йотова и Вълчев са 46 323 - 66,397%, подкрепилите Гюров и Кандев са 21 441, или 30,732 на сто.

2003  души са отишли до секциите, за да отбележат "Не подкрепям никого". 

Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечелиха и първия тур в региона на Пловдив с преднина от 2,8 на сто.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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