Само 15 гласа разделят Йотова и Гюров в Гърция

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Истинска изборна драма се разигра сред българите в Гърция. Само 15 гласа разделят двете кандидат президентски двойки в битката за доверието на сънародниците ни. Всеки глас се оказва от значение, а последните необработени протоколи могат да променят крайното подреждане.

Според междинните данни на Централната избирателна комисия към 04:00 часа на 2 ноември, при 91,19% обработени протоколи, Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 1419 гласа (48,38%), а Андрей Гюров и Георги Кандев – 1404 гласа (47,87%). Разликата е едва 0,51 процентни пункта.

Драмата е още по-голяма заради резултатите от първия тур. Само седмица по-рано, на 25 октомври, Гюров и Кандев водеха в Гърция с 834 гласа срещу едва 473 за Йотова и Вълчев. На балотажа картината се преобръща. Йотова наваксва изоставането си и според междинното преброяване излиза начело, но с крехка преднина.

Българите в Атина, Солун, Крит, Родос и останалите градове и острови, където бяха разкрити избирателни секции, се включиха в един от най-оспорваните резултати на балотажа зад граница. 110 избиратели са отбелязали „Не подкрепям никого".

Докато в редица области на България разликите между кандидатите се измерват с хиляди гласове, в Гърция едва 15 бюлетини накланят везните според междинните резултати.

Кой ще завърши начело в Гърция, зависи от последните необработени протоколи. При толкова малка разлика дори една избирателна секция може да промени резултата.