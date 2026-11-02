Радан Кънев: Благодаря на гражданина Борисов, че гласува за Гюров

Разликата е сериозна и трябва да поздравим избрания президент Илияна Йотова. Това каза лидерът на ДСБ Радан Кънев през Би Ти Ви.

Обясни ,че вижда пределна мобилизация на демократичната общност но тя имала таван.

Подкрепихме един кандидат, който гражданите ни подадоха и го подкрепихме. Имаше подкрепа на демократите, имаше повишение на гласовете, но това се оказа недостатъчно. С влизането на Румен Радев между двата тура, защото преди това бе кампания на БСП, разделящата риторика се засили и тя се оказа успешна. Това е осмислена стратегия - да се раздели обществото. Тя обаче е опасна, защото функцията на обществото е друга. Румен Радев ще продължи да я следва, а Йотова няма това право, каза още той. Даде за пример, че заблудата , че Гюров иска и война помогна.

Трябва да си дадем ясна сметка, че 750 хил. гласа приблизително изпълват електоралния ни потенциал, каза още той.

В лично качество благодаря на гражданина г-н Бойко Борисов, че гласува за Гюров без да му е поискана подкрепата, но резултатите показаха, че по този начин не сe прехвърлиха гласовете върху Гюров, каза още той.

ДПС пък разцепило гласовете си между двамата кандидати. А Делян Пеевски бил много далеч от това да има монопол върху турските гласове.

Това, което виждаме е, че в обществото се консолидира демократичната общност, каза още той. На предстоящите местните избори трябвало да се работи тази концентрация да не стане фатална.