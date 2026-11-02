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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23849608 www.24chasa.bg

Димитър Здравков: Опозицията получи вот на недоверие

Цветелина Стефанова
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Димитър Здравков от ПБ прочете доклада на комисията за промените в работата на депутатите Снимка: Велислав Николов

Кампанията бе преднамерена и кална, но благодаря на избирателите. Това каза депутатът от "Прогресивна България" Димитър Здравков пред Би Ти Ви. 

Твърде бързо се разтури сглобката, каза още той. И обясни, че било известно, че "пиещите мазно кафе" имат платформа за нова политическо обединение. 

Не е редно да се прави паралел между едни или друг избор, каза още той. Опозицията пък получила вот на недоверие.   

Правителството не представи бюджета до 31 октомври, но Здравков обясни, че други правителства не се го представяли до Нова година. Хазната била изпразнена, а пари нямало. 

Димитър Здравков от ПБ прочете доклада на комисията за промените в работата на депутатите

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